V Rusku sa začal súdny proces so spolupredsedom správnej rady centra Memorial

MOSKVA - V Moskve sa vo štvrtok začal súdny proces so spolupredsedom správnej rady ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial. Oleg Orlov je obžalovaný z opakovanej diskreditácie ruskej armády a hrozí mu päťročné väzenie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

"Všetko bude v poriadku," povedal Orlov a zdvihol päsť na znak vzdoru. Novinárom tiež ukázal knihu o páde európskych diktatúr, The End of the Regime od Alexandra Baunova. Na pojednávaní ho sprevádzal laureát Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov, informoval priamo z pojednávacej miestnosti spravodajca AFP. Orlov v rozhovore pre AFP v predvečer procesu povedal, že jeho obhajoba bude bojovať proti "hlúpym obvineniam", ktorým čelí. Orlov bol obžalovaný z opakovanej diskreditácie ruskej armády v súvislosti s protestmi proti ruskej invázii na Ukrajinu.

Memorial sa v Rusku etabloval ako kľúčový pilier občianskej spoločnosti ochranou pamiatky obetí komunistických represií. Viedol tiež kampaň proti porušovaniu ľudských práv v Rusku. Memorial ako najznámejšiu nezávislú skupinu na ochranu ľudských práv ruské súdy formálne zlikvidovali koncom roka 2021. Niekoľko mesiacov na to ruský prezident Vladimir Putin vydal 24. februára 2022 rozkaz na vpád jednotiek ruskej armády na Ukrajinu. Po začiatku ofenzívy na Ukrajine ruské orgány zintenzívnili prenasledovanie disentských skupín a uväznili alebo vyhnali do exilu takmer všetkých prominentných kritikov Kremľa.