Koniec výpadkom liekov? Európska komisia klepla farmaceutickým firmám po prstoch!

BRUSEL – Nová lieková stratégia, ktorú dnes predstavila Európska komisia má motivovať farmaceutické firmy k distribúcii liekov do všetkých krajín Európskej únie. Stratégia má zabrániť nedostatku dôležitých medikamentov a stanoviť presný zoznam kritických liekov, ktorých dodávky budú podrobne monitorované.

Európska komisia má plán na vytvorenie spoločného trhu s liekmi. Stratégiou sa zaoberala už od pandémie covidu-19. Zverejnenie však musela niekoľkokrát odložiť kvôli lobovaniu veľkých farmaceutických firiem. Sporným bodom medzi Európskou úniou a farmaceutickými firmami bolo skrátenie doby, počas ktorej majú nové lieky exkluzívny prístup na trh. Zo súčasných 10 rokov komisia skrátila dobu na 8 rokov, ktoré by podľa niektorých odborníkov mohli ovplyvniť inovácie a presun výroby liekov mimo úniu. Komisia v konečnej verzii návrhu toto skrátenie doplnila o možnosť individuálnych zvýšení doby ochrany pre jednotlivé lieky.

archívne video

"Nový liek, ktorý má patent a je uvedený na trh, je vlastne uvádzaný na trh veľkých štátov a na tie menšie najmä na východe Európy sa nedostáva. Tá reforma prichádza so stimulmi pre firmy, aby distribuovali tie lieky do všetkých krajín," povedala dnes novinárom podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Predĺžená exkluzivita by podľa komisie mala ukončiť doterajšiu prax, s predávaním liekov za vyššie ceny v Nemecku alebo vo Francúzsku, zatiaľ čo do iných štátov ako je Rumunsko či Bulharsko sa medikament dostane až o niekoľko rokov. Situáciám pri ktorých členské štáty Európskej únie zaznamenali akútny nedostatok niektorých liekov vrátane antibiotík by Európska komisia chcela predísť pomocou monitoringu zásob, a povinných hlásení farmaceutických firiem o prípadnom nedostatku vopred. V krajných prípadoch je únia pripravená nariadiť posilnenie výroby.

Európska komisia myslela aj na antibiotickú rezistenciu baktérií voči antibiotikám a podporu vo vývoji nových liekov. Stagnáciu vo vývoji plánuje podporiť takzvanými vouchermi, ktoré by zabezpečili pre farmaceutické firmy exkluzivitu pre iné svoje lieky. Náklady však odhadujú na približne 500 miliónov eur. Niektoré členské štáty túto iniciatívu kritizujú ako nákladnú a obávajú sa komplikácií pre dostupnosť lacnejších generických liekov. O pláne budú v najbližších mesiacoch rokovať členské štáty a ich zástupcovia. Schválenie by mohlo trvať aj niekoľko rokov.