Výpadky liekov majú prvé obete: Na bežné ochorenie umierajú v Nemecku deti, nie sú antibiotiká!

V spolkovej krajine Nemecka, v Severnom Porýní-Vestfálsku zomreli od októbra do februára na bežné ochorenie vyvolané streptokokom A už štyri deti, uviedol denník Wastfalen-Blatt. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery mohli za ich smrť výpadky antibiotík, no odborníci uvádzajú, že zohrali určitú rolu. „Ukázalo sa, že je veľmi náročné získať rýchle testy na streptokoka A, ale aj získať antibiotiká prvej voľby ako je penicilín,“ uviedol miestny pediater Pedro Andreo Garcia. Podľa neho neboli dostupné dokonca ani antibiotiká druhej voľby ako amoxicilin, cefaclor a cefadroxil. „Dôležité lieky boli často k dispozícii až po niekoľkých hodinách, dňoch alebo dokonca vôbec,“ dodal.

Aj keď je ťažké dokázať priamu súvislosť medzi chýbajúci liekmi a úmrtím štyroch detí, v troch prípadoch išlo o zhodu okolností a kombináciu viacerých faktorov, vrátane neskôr nasadenej liečby. Nemecký pediater Pedro Andreo Garcia zároveň vyslovil obavu, že sú zdesení, že nemôžu reagovať vo svojej praxi rýchlo a adekvátne. „Pokiaľ sa zdravotná politika nezmení, ohrozujú naše deti a mladých ľudí vážne ochorenia a komplikácie, ktorým sa dá predchádzať," dodal.

S dodávkou potrebného penicilínu však bojujú aj v susednej Českej republike. Štátny zdravotný ústav (SZÚ) zatiaľ neeviduje prípady úmrtia z dôvodu chýbajúcich liekov, no priznávajú, že streptokokové infekcie sú zákernejšie a štatistiky sa pri tomto druhu ochorenia zatiaľ nevedú. Hovorkyňa ústavu Štěpánka Čechová však uviedla pre redakciu tn.cz, že sa snažia o zriadenie jednotného systému na zhromažďovanie dát o streptokokových infekciách.

České laboratória evidovali iba v mesiaci január 23 prípadov s vážnym priebehom streptokokovej infekcie, z ktorých päť žiaľ ochoreniu aj podľahlo. Za posledný týždeň tam došlo k výpadkom penicilínu s predpokladaným obnovením dodávok na konci mája.