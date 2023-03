UNIKÁTNA OPERÁCIA: Dievča malo v žalúdku štvrťkilogramový chumáč vlasov! Takto ju lekári zachraňovali, išlo o život

Dievča priniesla do nemocnice mama s obrovskými bolesťami brucha. Aj keď si spočiatku tím lekárov v opavskej nemocnici myslel, že ide o zápal slepého čreva, prišli na pravú príčinu problémov. „Práve takto zápal začína. Pobolieva vás okolo pupka a bolesť sa prenáša do pravého podbruška,“ povedal primár opavskej chirurgie Matúš Peteja (50) pre český Blesk. Typický zápal sa im však nepotvrdil. „Chudučké dievča malo v bruchu na pohmat tvrdý, kamenný a tuhý útvar. Akoby mala v bruchu kameň. To ma vystrašilo. Vyzeralo to ako zhubný nádor, ktorý sa z času na čas objaví aj u detských pacientov,“ dodal primár.

archívne video

Indikované CT vyšetrenie im potvrdilo, že v žalúdku dievčaťa sa nachádza veľká riedka hmota. Dievča si vlasy od siedmich rokov vytrhávalo a postupne jedlo. Pretože chumáč vlasov nešlo vybrať neinvazívnou cestou, museli pristúpiť k operácii. Podľa slov primára chumáč vlasov bol nielen ťažký, ale aj neobvykle veľký. Ak by dievčaťu tento chumáč nevybrali, začala by chudnúť a dokonca by jej mohol spôsobiť zápal žalúdka alebo dvanástnika a zabiť ju. „Obsah žalúdka by sa vylial do dutiny brušnej a došlo by k sepse,“ dodal primár.

Prečítajte si tiež Ministerstvo zdravotníctva rozširuje podmienky pri troch výzvach z plánu obnovy na duševné zdravie

Psychické ochorenie Rapunzel je z medicínskeho hľadiska ochorenie spájané s trichotilomániou a trichofágiou. Ide o vytrhávanie vlasov a zároveň konzumáciu. Týmto psychickým ochorením trpia často malé dievčatá, a vyžaduje si psychiatrickú terapiu. Posledný prípad bol v Českej republike hlásený v roku 2012.