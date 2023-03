Psychologička o novinkách pre transrodových ľudí: Jasný názor na navrhované zmeny! Hovorí o ohrození

BRATISLAVA – Komunita LGBTI+ je opäť na nohách. Parlament totiž posunul ďalej kontroverzný zákon. Poslanci okolo Anny Záborskej prišli s novelou, podľa ktorej by si transrodoví ľudia mohli zmeniť rodné číslo iba v prípade, ak preukážu, že im bolo nesprávne určené pohlavie. To by im de facto znemožnilo úradne si ho zmeniť.

Podľa iniciatívy Inakosť je táto podmienka nesplniteľná pre všetkých transrodových a mnohých intersexuálnych ľudí. Prijatie návrhu zákona by podľa nich zhoršilo kvalitu života a zdravia LGBTI ľudí na Slovensku a zároveň podkopalo princípy právneho štátu a sociálnej súdržnosti vo všeobecnosti.

Video: Tlačová konferencia strany SaS Jana Bittó Cigániková: Verejná výzva ľuďom v tranzícií

Nie sú zďaleka jediní, ktorí takúto zmenu kritizujú. Nebezpečenstvo vidí aj odborníčka z oblasti psychológie. „Ako klinická psychologička a psychoterapeutka som znepokojená vývinom situácie, ktorá ohrozuje právnu tranzíciu transrodových ľudí, teda ich možnosť zosúladenia rodovej identity s úradným záznamom,“ uviedla klinická psychologička a psychoterapeutka Patrícia Vesel Ganoczyová. Upozorňuje, že medicínska a právna tranzícia sú pre transrodových ľudí veľmi dôležité. „Preto ohrozenie niektorej z týchto možností vnímam na základe svojej klinickej praxe ako priame ohrozenie ich samotných,“ povedala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Transrodoví ľudia sa podľa nej často stretávajú s nepochopením a neprijatím, čo má priamy dopad na ich psychiku. „Zápasia s úzkosťami, depresiami, problémami v sociálnej oblasti, strachmi z možného odmietnutia, a pritom sa neustále potýkajú s vlastným obrovským diskomfortom, ktorý priamo vyplýva z nesúladu ich prežívaného rodu s biologickým rodom,“ upozornila.

„Tento nesúlad je pre množstvo ľudí nepredstaviteľný, ale pre transrodových ľudí znamená každodennú nevyhnutnosť konfrontovať sa s pocitom uväznenia v tele, ktoré nezodpovedá ich vnútornému prežívaniu. Predstavuje ťažké bremeno, ktoré je deň čo deň súčasťou ich životov a významne ovplyvňuje mieru sebapoškodzovania, samovražedných myšlienok, pokusov a dokonaných samovrážd v tejto, už beztak diskriminovanej, skupine ľudí,“ uviedla psychologička. Správna diagnostika, psychoterapeutická pomoc a hlavne vízia psychologickej, medicínskej a právnej tranzície sú podľa jej slov pre transrodového človeka životne dôležité pre zachovanie jeho nádeje na želanú zmenu. "Snahu o znemožnenie medicínskej či právnej tranzície vnímam ako obrovské riziko pre eskaláciu duševných problémov transrodových ľudí, ktoré môžu znamenať až hazard s ich životmi," dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Novela z dielne skupiny poslancov OĽaNO a Sme rodina prešla na aktuálnej schôdzi parlamentu do druhého čítania. „Nóvum navrhovanej novely spočíva v jasnom určení, čo lekársky posudok dokladuje, a teda, že zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby,“ uvádzajú predkladatelia v návrhu.

Zmeny si vyslúžili kritiku aj z radov opozičných poslancov. SaS už avizovala, že ak by boli zmeny schválené definitívne, obrátia sa na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zákon vetovala a zároveň, ak to bude potrebné, tak aj na Ústavný súd. Návrh je podľa nich v rozpore s Ústavou SR. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková tvrdí, že upozornila, že novela podmieňuje zmenu rodného čísla pre človeka, ktorý prešiel tranzíciou, genetickými testami. "Zabraňuje to úradnému dokončeniu tranzície. Zabraňuje to napríklad aj zmene mena," myslí si.

Podľa Ondreja Dostála ide o typický návrh zákona, ktorý nikomu nepomáha, no bude škodiť tým, ktorí by to aj v tolerantnejšej spoločnosti mali ťažké. Ak si transrodová osoba nebude môcť pri zmene pohlavia zmeniť rodné číslo, bude ju to podľa Dostála vystavovať čudným otázkam.