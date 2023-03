Hollywoodsky herec je v Prahe: FOTO Ledva by ste ho spoznali... Českej kuchyni dal košom!

Herec dorazil do Prahy spolu s filmovým štábom kvôli natáčaniu novinky Nosferat, za ktorou stojí úspešný režisér Robert Eggers. A catering z pľacu mu už zjavne išiel hore krkom. Verejnosť by zrejme ani netušila, že sa hviezda nachádza v Česku, keby si nevyšla do ulíc Prahy.

Willemove kroky však neviedli do tradičných českých hospod, no namieril si to do ukrajinskej polievkárne. Pochválila sa tým na sociálnej sieti Instagram priamo majiteľka reštaurácie. „Willemovi Dafoe vraj pravý ukrajinský boršč veľmi chutil - dal si ten hubový a po plnom tanieri sa len zaprášilo,“ uviedla nadšená žena.

No div, že hviezdneho herca vôbec spoznala. Zrejme aj kvôli natáčanímu filmu mal totiž výrazne zmenený imidž. Namiesto hladkej tváre, mal zapustenú bradu a fúzy. A aj vlasy mal o čosi dlhšie, ako zvyčajne. No schválne, spoznali by ste ho v uliciach Prahy?