Rodičom, ktorí nemohli mať dieťa, sa po desiatich rokoch narodil vytúžený syn: Teraz im ho vzala zákerná baktéria!

FLORIDA - Jesse Brown, 11-ročný chlapec utrpel malé zranenie na bežiacom páse. Po pár dňoch sa mu však na vyvrtnutom členku objavili obrovské modriny. Keď si rodičia povedali, že to už v poriadku nie je, prišli do nemocnice, kde im oznámili, že Jesse má vážnu infekciu a baktérie, ktoré požierajú mäso. Do pár dní dostal opuch mozgu a zomrel.

Jesse Brown bol zdravý 11-ročný chlapec, ktorý jazdil motokros a chodil do piatej triedy na základnej škole Lakemont v Orange County na Floride. Jeho život mu však náhle skomplikovalo nevinné zranenie. Jesseho sesternica Megan Brown povedala pre americkú Fox 35, že si Jesse iba nedávno zranil nohu na bežiacom páse. Keď matka spozorovala, že jeho celá noha je zrazu pokrytá škvrnami, fialovými, červenými okamžite ho odviezli do nemocnice. Lekári jej na jednotke intenzívnej starostlivosti povedali, že sa u Jesseho vyvinula infekcia streptokoka A spôsobená baktériou.

Baktéria mu žiaľ napadla aj mozog a napriek maximálnemu úsiliu lekárov sa im Jesseho nepodarilo zachrániť. Pre všetkých to bol obrovský šok a nechceli tomu veriť. „Verila som, že všetko bude v poriadku. Našej rodine by sa to predsa nemohlo stať“, zdôverila sa matka. Lekári to zdôvodnili ako oslabenie imunitného systému, ktorým už pravdepodobne Jesse trpel skôr. Rodičia si ale vyčítajú, že baktériu mohli zachytiť už v čase, keď Jessemu nastúpila mierna horúčka. Jesse bol pre svojich rodičov zázračným dieťaťom. "Jeho rodičom bolo povedané, že nikdy nebudú mať deti. Vzdali sa nádeje a po 10 rokoch snaženia boli požehnaní Jesse Ryder Brownom. Ten zázrak nám vzali príliš skoro," zdôverila sa jeho sesternica Megan.

Jeho sesternica vytvorila kampaň na GoFundMe aby získala peniaze na pohreb a nemocničné účty. Niektorí odborníci považujú takéto prípady za dôsledok pandémie. Deti s oslabenou imunitou podliehajú baktériám, s ktorými by si inak bez problémov mali poradiť. „V niektorých vzácnych prípadoch potom môže dôjsť k výrazným komplikáciám,“ vysvetlila detská lekárka Candice Jonesová.