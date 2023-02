Žena z Poľska tvrdí, že je zmiznutá Madeleine: DNA má dokázať, či sú jej tvrdenia pravdivé

VARŠAVA - Julia Wendellová zdieľala na sociálnych sieťach zatiaľ nepodložené informácie, že môže byť stratenou dcérou Kate a Gerryho McCannovcov, ktorá zmizla pred šestnástimi rokmi na dovolenke v Portugalsku. Čoskoro by mala podstúpiť aj test DNA, ktorý by mal jej tvrdenia vyvrátiť alebo potvrdiť.

Na sociálnej sieti si mladá žena z Poľska vytvorila účet s názvom iammadeleinemccann po tom, čo údajne počula "niečo" od svojej starej mamy. Tvrdí dokonca, že má na nohe a v oku rovnaké škvrny ako mala malá Madeleine. Dnes má Wendellová 21 rokov, no vraj si ani tým nie je istá. Maddie by mala totiž tento rok iba devätnásť. Nemeckí vyšetrovatelia už v minulosti vyjadrili obavy, že dievčatko skončilo v rukách sexuálneho predátora Christiana Bruecknera, jediného podozrivého v prípade zmiznutia Maddie.

archívne video

Napriek podozreniu, že sa stala obeťou zločinu, sa jej telo vyšetrovateľom nikdy nepodarilo nájsť. McCannovci v tomto prípade dokonca tvrdia, že nemajú čo stratiť a pre britský Daily Star Sunday povedali, že "sú ochotní sa pozrieť na všetky stopy a pripustili, že dievča vyzerá naozaj podobne".

Galéria fotiek (2) Staršia fotka Julie z Poľska, ktorá tvrdí, že je zmiznutá Maddie

Zdroj: Instagram/iammadeilinemccann

Polícia v Británii a Poľsku Juliu údajne doteraz ignorovala, a tak sa rozhodla pátrať a dať vedieť o sebe cez sociálne siete. K faktu, že by mohlo ísť o Madeleine, prispieva aj informáciami z detstva a tvrdí, že si z neho nič nepamätá. Svoju rodinu preto požiadala o staré fotky a zdravotné záznamy, no údajne to odmietli a označili ju za blázna. Podľa iných informácií, ktoré uviedla, je pravdepodobné, že do školy nastúpila neskôr, čo potvrdil aj jej vyučujúci. Maddie McCannová zmizla z portugalského dovolenkového strediska Praia da Luz v máji 2007, keď spala v izbe turistického komplexu, zatiaľ čo jej rodičia len niekoľko desiatok metrov ďalej večerali.