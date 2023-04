Nikto jej neveril, že je nezvestným britským dievčaťom: Konečne dostala odpoveď, prišli výsledky DNA! Takáto je pravda

Julia Wendellová (21) do poslednej chvíle verila, že je nezvestnou Madeleine, o ktorú prišli britskí rodičia ešte v roku 2007. Niektorí ľudia sa jej snažili pomôcť a pomocou koláže porovnávali jej fotky z detstva s fotkami malej Madeleine na sociálnej sieti, kde si získala takmer milión sledovateľov, informoval britský DailyStar.

Výsledky DNA jej tvrdenie však vyvrátili. Jej súkromná detektívka Dr. Fia Johansonnová tento výsledok aj potvrdila. „Je absolútne na 100% z Poľska.“ Genetický test zároveň preukázal, že predkov má aj v Litve a v Rumunusku. Julia spolu so svojou súkromnou detektívkou však tvrdia, že vyšetrovanie napriek tomu nebolo márne. Údajne sa prípad strateného britského dievčaťa vďaka jej prípadu posunul vpred.

Madeleine sa stratila počas rodinnej dovolenky v roku 2007, z hotela v Praia da Luz v Portugalsku. Julia sa dostala do povedomia verejnosti vďaka účtu na sociálnej sieti, kde zverejňovala fotografie vrátane možností, ako by zmiznuté dievča mohlo vyzerať dnes a porovnávala ich so svojou tvárou. Svoje tvrdenia zakladala na fakte, že zo svojho detstva si takmer nič nepamätá a počas prvých piatich rokov nevedeli nájsť jej lekárske záznamy. Rodina ju však prosila, že je „očividné“, že nie je Madeleine a chceli, aby prestala. Zároveň poukázali na jej psychické problémy a odmietanie liekov. V priebehu rokov jej ponúkli terapeutov, lieky ale aj podporu. „Julia vždy chcela byť modelkou alebo speváčkou. Chcela byť populárna. Teraz sa to deje, má milión sledovateľov.“