Žena tvrdí, že je Madeleine McCannová: Vyhrážajú sa jej smrťou, musela ujsť z Poľska

VARŠAVA - Poľka Julia Wendellová, ktorá si myslí, že by mohla byť Madeleine McCann, utiekla zo svojej rodnej krajiny po tom, čo sa jej niekoľkokrát vyhrážali smrťou.

Poľka, ktorá si myslí, že by mohla byť Madeleine McCannová, žije podľa súkromného detektíva po úteku z rodnej krajiny „ako iný človek“. Julia Wendellová (21) utiekla do USA po tom, čo dostala niekoľko vyhrážok smrťou a na jej hlavu bola vypísaná cena.

Stalo sa tak po tom, čo nazbierala viac ako jeden milión sledovateľov na už vymazanom instagramovom účte, kde zdieľala údajný dôkaz, že by mohla byť Madeleine, dievča z Leicestershire, ktoré sa stratilo na dovolenke v Portugalsku v roku 2007.

Súkromná detektívka a samozvané médium Dr. Fia Johanssonová, ktorá v minulosti pomáhala polícii v USA v prípadoch nezvestných osôb, pomohla Julii dostať sa do Štátov a skúma jej tvrdenia. Johanssonová predtým prezradila, že na Juliu sa zamerali muži vydávajúci sa za priateľov Kate a Gerryho McCannových v snahe prilákať ju do hotela.

Galéria fotiek (4) Julia počas svojho detstva.

Zdroj: Facebook/zaginieniprzedlaty

Toto a vyhrážky smrťou boli nahlásené americkým úradom, keď pristáli. Americkí policajti vyšetrujú a obávajú sa, že sexuálni obchodníci môžu prenasledovať Juliu v snahe umlčať ju, povedala doktorka Johanssonová.

Dr. Johanssonová pre The Sun povedala: „Napriek všetkému, čím si prešla, je oveľa šťastnejšia tu v USA. Je úprimne ako iný človek. Býva so mnou v mojom dome a moja rodina ju privítala s otvorenou náručou – milujú ju. Hovorí, že je to prvýkrát, čo zažila lásku alebo sa cítila ako súčasť rodiny. A cíti sa oveľa bezpečnejšie tu v USA, odkedy sme prileteli z Poľska a nahlásili polícii všetky vyhrážky, ktoré dostala."

Julia odoslala tri vzorky DNA na forenznú analýzu, ako aj genetický test na zistenie jej pôvodu. Johanssonová, ktorá je presvedčená, že Julia bola ako dieťa prevezená do Poľska, dúfa, že výsledky predkov odhalia, z ktorej časti sveta skutočne pochádza.

Galéria fotiek (4) Julia Wendelová

Zdroj: Instagram/iammadeleinemcann

Juliina rodina v Poľsku jej tvrdenia poprela. Podľa doktorky Johanssonovej jej mama a otec tiež zablokovali Juliino číslo a odmietli podstúpiť vlastný test DNA.

Súkromná detektívka predtým odišiel do mesta Vroclav (mesto, v ktorom Julia údajne vyrástla), kde nenašla žiadne nemocničné záznamy o Julii týkajúce sa prvých piatich rokov jej života.

Galéria fotiek (4) Staršia fotka Julie z Poľska, ktorá tvrdí, že je zmiznutá Maddie

Zdroj: Instagram/iammadeilinemccann

Julia tvrdila, že si nepamätá veľké časti svojho detstva a že s ňou rodičia ani súrodenci nikdy nezaobchádzali ako s členom rodiny. Povedala tiež, že ju zneužil nemecký pedofil, ktorý sa podobal niekdajšiemu podozrivému zo zmiznutia Madeleine. V dome staršieho príbuzného vraj našla rodinnú fotografiu toho muža.

Medzi ďalšie „dôkazy“, ktoré predložila, patrí škvrna v jej oku ako Madeleine a jej mama, ktorá údajne začula, priznala, že ju „vzala“ .