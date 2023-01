Prezidentské voľby v ČR: Zahraničné médiá píšu o súboji bývalého generála Pavla a expremiéra Babiša

Rozhodujúce kolo českých prezidentských volieb si všímajú aj agentúry AFP a Reuters. Pavel je podľa Reuters mainstreamový pro-západný kandidát, ktorý podporuje pomoc pre Ukrajinu. Kandiduje ako nezávislý a má podporu českej stredo-pravej vládnej koalície, dodáva agentúra. Pavla agentúra označila za "vojnového hrdinu s vášňou pre motocykle". V spojitosti s Babišom pripomenula, že je podľa magazínu Forbes piatym najbohatším Čechom, pôsobil vo funkcii premiéra v rokoch 2017-2021 a predtým pôsobil aj vo funkcii ministra financií. Babiš je na čele najväčšej opozičnej strany a mal podporu súčasného českého prezidenta Miloša Zemana, pripomína Reuters.

Bývalý generál českej armády Pavel mal pred začiatkom hlasovania v prieskumoch výrazný náskok pred Babišom, zhodujú sa BBC i Reuters. Na základe prieskumu agentúry Median z 20. do 22. januára by zvíťazil Pavel so ziskom 57,9 percenta hlasov. Funkcia prezidenta ČR je prevažne formálna, hlava štátu však vymenúva vládu, guvernéra centrálnej banky a sudcov najvyššieho súdu, a tiež je najvyšším veliteľom ozbrojených zložiek, píše AFP. Volebné miestnosti v ČR budú otvorené v piatok od 14.00 do 22.00 h. Hlasovanie bude pokračovať v sobotu od 8.00 h do 14.00 h. O tom, kto sa stane novým českým prezidentom, bude môcť rozhodnúť 8,3 milióna oprávnených voličov.