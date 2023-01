MIMORIADNE Je rozhodnuté! Novým českým prezidentom sa stane Petr Pavel

PRAHA – V druhom kole českých prezidentských volieb sa proti sebe postavili generál Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Česi mali možnosť o svojej budúcej hlave štátu rozhodovať už od piatka poobedia a pokračovali do dnešného popoludnia, kedy sa volebné miestnosti uzavreli. Hneď po ich uzavretí začali prichádzať prvé výsledky, kde sa okamžite ujal vedenia generál Petr Pavel. Ten si nakoniec miesto na Pražskom hrade zaistil s náskokom skoro milióna hlasov.

druhé kolo prezidentských volieb vyhral Petr Pavel

tohtoročné prezidentské voľby u našich západných susedov lámali rekordy, pri sčítaní skoro všetkých hlasov registrujú 70,29% účasť

víťaz volieb bude inaugurovaný 8. marca

Česi si už po tretíkrát volia prezidenta priamou voľbou, v historicky prvých dvoch priamych voľbách zvíťazil súčasný prezident Miloš Zeman

16:34 Babiš vo svojom príhovore uznal svoju porážku. Ďakoval svojej manželke, hnutiu ANO a svojmu volebnému tímu. Babiš naznačil, že od budúceho prezidenta očakáva konštruktívnu spoluprácu.

16:10 Andrej Babiš blahoželá svojmu súperovi Petrovi Pavlovi k víťazstvu v prezidentských voľbách a ďakuje svojim priaznivcom za podporu. „V hnutí ANO budeme vždy pracovať pre vás," dodáva.

Andrej Babiš

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

16:08 Andrej Babiš práve dorazil do svojho volebného štábu za potlesku svojich priaznivcov.

15:48 V druhom kole prezidentských volieb je registrovaná až 70,19 percentná účasť po sčítaní 96,27% všetkých hlasov. Tieto voľby sa tak stávajú rekordnými v počte voličov, ktorí sa rozhodli odovzdať svoj hlas. Vo volebnej centrále Petra Pavla medzičasom zneje štátna hymna Českej republiky.

15:44 Sčítaných je vyše 95% hlasov a Petr Pavel už s istotou vyhral druhé kolo prezidentských volieb. Vo svojom príhovore menovite ďakuje každému, kto sa na tejto volebnej ceste podieľali.

Galéria fotiek (18) Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

15:35 Ku gratuláciam sa pripája aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš a neúspešná kandidátka na prezidentku z prvého kola voľby Danuše Nerudová

🇸🇰❤️🇨🇿Blahoželám bratom Čechom k novému prezidentovi Petrovi Pavlovi🤝 Posted by Michal Šipoš on Saturday, January 28, 2023

Vrátili jsme srdce na Hrad. Gratuluji Generál Pavel k vítězství a ještě jednou upřímně děkuji i těm z vás, kteří jste mou podporu v 1. kole přetavili v podporu Petra Pavla v kole druhém. Bez vás by to nešlo ✌🏻️ Posted by Danuše Nerudová on Saturday, January 28, 2023

15:25 Slovenský exminister školstva Branislav Gröhling gratuluje Petrovi Pavlovi k víťazstvu v prezidentských voľbách. "Gratulujem Petrovi Pavlovi! Zvíťazila slušnosť a bratia Česi môžu byť právo hrdí na svojho nového prezidenta!" píše na sociálnej sieti Instagram.

15:16 Sčítaných je viac ako tri štvrtiny všetkých hlasov (77,04%). Petr Pavel vedie s priepastným náskokom 56,24% percent, Andrejovi Babišovi odovzdalo svoj hlas len 43,75% voličov.

15:12 Andrej Babiš dostal od svojich najbližších spolupracovníkov informáciu, že výhra je preňho stratená. Jeho radcovia aktuálne prepisujú ďakovnú reč. Diskutuje sa o možnosti, že Babiš príde Pavlovi zagratulovať do pražského Fóra Karlin. S informáciou prichádza Denník N.

Galéria fotiek (18) Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

15:09 V obci Planá na Tachovsku, kde sa narodil Petr Pavel vo voľbách vyhral Andrej Babiš. V obce získal 59,10% všetkých hlasov. Naproti tomu Pavel získal len 40,90% všetkých hlasov, informoval portál Blesk.

15:03 Kandidát na prezidenta Andrej Babiš vedie zatiaľ len v štyroch krajoch. Po sčítaní necelých 60% vedie zatiaľ len v Karlovarskom, Ústeckom, Olomouckom a Moravskoslezskom kraji. Petr Pavel vedie v ostatných desiatich krajoch. Český portál Denník N píše, že generál Pavel pravdepodobne získa viac hlasov, ako súčasný prezident Miloš Zeman pred desiatimi rokmi. Dodávajú, že priebežné výsledky posielajú Petra Pavla na Hrad.

Galéria fotiek (18) Petr Pavel so svojou ženou Evou prichádza do svojho volebného štábu v Prahe

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

14:54 Petr Pavel si pravdepodobne kráča pre víťazstvo v prezidentských voľbách Českej republiky. Po sčítaní vyše 44% okrskov vedie už o viac ako 150 000 hlasov.

14:47 Sčítaná už skoro jedna tretina okrskov: Pavlov náskok rastie (54,21%), Andreja Babiša (45,78%) predbieha aj bez zrátania väčších okrskov.

Galéria fotiek (18) Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

14:40 Do volebného štábu Andreja Babiša dorazil už aj podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček, informuje portál Blesk.

14:48 Po sčítaní 16,93% hlasov vedie stále Petr Pavel s náskokom vyše siedmych percent. Volebné komisia hlásia účasť v priemere skoro 70%.

14:33 Sčítaných bolo už 8,44% všetkých odovzaných hlasov. Vo voľbách aktuáklne vedie generál Petr Pavel za ktorého hlasoval 53,4% voličov. Andrejovi Babišovi odovzdalo hlas len 46,59%. Petr pavel predbehol Andreja Babiša už aj v malých okrskoch. Pavel zatiaľ mlčí, Andrej Babiš sa médiám taktiež nevyjadril.

Galéria fotiek (18) Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

14:25 Prvé voličské hlasy sú už spočítané. Do vedenia sa hneď od začiatku dostáva Petr Pavel. Sčítané boli zatiaľ len necelé dve percentá.

Galéria fotiek (18) Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

14:16 „Už je to v rukách ľudí," vyslovil Petr Pavel po svojom príchode do volebného štábu. Kandidát na prezidenta sa takto vyjadril na otázku, či v kampani urobil nejakú chybu. Odpovedal, že teraz je už zbytočné to hodnotiť. „Myslím, že teraz je už všetko v rukách ľudí," odpovedal na otázku. Výsledky pre novinárov má v pláne okomentovať medzi treťou a štvrtou hodinou poobede, informuje český Denník N.

Galéria fotiek (18) Petr Pavel so svojou ženou Evou prichádza do svojho volebného štábu v Prahe

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

14:00 Po celej Českej republike sa PRÁVE uzatvorili všetky volebné miestnosti. Nasleduje otváranie urien a postupné sčítavanie hlasov.

13:58 Hovorkyňa štatistického úradu ČR informovala, že výsledky volieb by mali byť jasné už krátko po 15. hodine. Očakáva sa, že vyše 75% hlasov bude spočítaných už desať minút po 15.

Galéria fotiek (18) Zdroj: TASR/AP

13:24 Petr Pavel dorazí do volebného štábu o 14. poobede. Podľa dostupných informácii by mal byť sprevádzaný svojou rodinou. Hovorkyňa Hromádková dodáva, že plánuje len krátke vyjadrenie a následne sa stiahne do pozadia, kde bude sledovať sčítavanie. Podľa toho, ako rýchlo bude prebiehať sčítavanie sa Pavel na pódiu má objaviť opäť okolo 16. hodiny aby sa k voľbám presnejšie vyjadril a súčasne odpovedal na otázky novinárov, informuje portál Blesk.

Galéria fotiek (18) Kandidát v boji o post hlavy štátu Českej republiky, generál vo výslužbe Petr Pavel, odvolil v druhom kole volieb

Zdroj: TASR/AP

13:05 Petr Pavel zverejnil na Twiterri fotografiu s popisom: „Nech sa pravda, česť a dôstojnosť vrátia do celej našej zeme.“

Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5 — Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023

12:55 Novinári sa začínajú schádzať už aj vo volebnom štábe Petra Pavla, podľa dostupných informácií je ich tam zatiaľ sto, pričom akreditovaných ich je skoro tristo. Zatiaľ čo v prvom kole voľby sa novinári tlačili na niekoľko málo metroch, teraz majú k dispozícii dostatočný priestor vo Fóre Karlin.

Galéria fotiek (18) Priestory Fóra Karlin

Zdroj: forumkarlin.cz

12:41 Podľa volebných komisií bude volebná účasť zrejme vyššia než v prvom kole. Prvé kolo bolo z hľadiska účasti rekordným. V rovnakej dobe v prvom kole dosahovala priemerná účasť 50 až 55 percent. Informovala agentúra ČTK.

12:38 Štáb Andreja Babiša sa plní novinármi, ktorí čakajú na príjazd predstaviteľov hnutia a aj kandidáta Andreja Babiša. Podľa informácií portálu novinky.cz by mal Babiš do štábu doraziť v čase, keď už bude výsledok volieb jasný.

12:18 Na juhu Českej republiky sa volebná účasť pohybuje od 40 do 60 percent, informuje ČTK. V Lipně nad Vltavou zatiaľ odvolilo cez 450 turistov, ktorí využívali služby miestneho skiareálu a zhruba 60% z miestnych oprávnených voličov. Predsedkyňa volebnej komisie Jindra Longauerová sa vyjadrila, že v piatok boli volebné miestnosti preplnené. „V piatok sme tu mali rady," vyjadrila sa pre agentúru ČTK.

12:14 Podľa dostupných informácií by nám meno nového prezidenta ČR mohlo byť známe už hodinu po uzatvorení volebných miestností, teda krátko pred 3. poobede. Píše Denník N s odvolaním na priebeh posledných prezidentských volieb v roku 2018.

Galéria fotiek (18) Zdroj: TASR/AP

12:05 V mestách stredočeského kraja sa účasť blíži taktiež 60%. V Benešově prišlo k volebným urnám zatiaľ 58,5% voličov, v Rakovníku svoj hlas odovzdalo zhruba 58%. „Oproti prvému kolu je to asi o štyri percentá viac," vyjadrila sa Martina Šváchová z rakovnického mestského úradu pre agentúru ČTK.

11:52 Mestská polícia v Brne kontroloval viac než tisíckrát miesta pri volebných miestnostiach a podľa ich hovorcu Jakuba Ghanema nenastal zatiaľ žiadny problém. Hovorkyňa mestskej časti Brno-stred Kateřina Dobešová však agentúru ČTK informovala, že pri volebnej miestnosti na ulici Úvoz hrali mladí voliči na gitaru a spievali českú hymnu. Strážnici mestskej polície však doteraz nemuseli nikde zasahovať.

11:45 Volebná účasť sa v druhom kole prezidentských volieb predpoludním pohybovala okolo 60%.

11:39 Andrej Babiš počas druhého volebného dňa zverejnil na svojom Facebookovom profile fotku z návštevy Bieleho domu z roku 2019.

Galéria fotiek (18) Zdroj: Facebook/ Andrej Babiš

8:00 V Česku sa otvára druhý deň druhého kola prezidentských volieb. Volebné miestnosti by sa mali oficiálne uzavrieť o 14:00.

Petr Pavel sa stal novým prezidentom Českej republiky, vyhral s priepastným rozdielom

Výsledok českých prezidentských volieb je po sčítaní vyše 99 percent všetkých hlasov jasný. Prezidentské kreslo na Pražskom hrade obsadí Petr Pavel, ktorý svojho oponenta v druhom kole prezidentských volieb prekonal o skoro jeden milión hlasov. Andrej Babiš už vo svojej volebnej centrále zablahoželal svojmu oponentovi k víťazstvu a vyzýva budúceho prezidenta k spolupráci.

Galéria fotiek (18) Petr Pavel počas tlačovej konferencie po ohlásení predbežných neoficiálnych výsledkov

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pavel sa vo svojom príhovore po sčítaní väčšiny hlasov poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na jeho volebnej kampani a ktorí mu pomohli dostať sa až na post prezidenta Českej republiky. Pavlov prejav sprevádzal silný potlesk jeho priaznivcov.

Víťazi prvého kola neboli prekvapením

V prvom kole prezidentských volieb vyhrali dvaja z troch favoritov, výsledky napokon neprekvapili. Víťazstvo v prvom kole voľby dosiahol armádny generál Petr Pavel, ktorý bol favoritom už v predvolebných prieskumoch, získal až 35,4% všetkých sčítaných hlasov. V tesnom závese s rozdielom len 22 843 hlasov sa s Pavlom do druhého kola prebojoval aj expremiér za stranu ANO Andrej Babiš, ktorého volilo až 34,99% zúčastnených voličov.

Do druhého kola sa však neprebojovala Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendelejovej univerzity v Brne, ktorú Česi v predvolebných kampaniach označovali za český ekvivalent prezidentky Zuzany Čaputovej. Česi vo voľbách ukázali, že najskôr ešte nie su pripravení na silnú ženskú postavu na čele republiky a výsledky boli pravým zrkadlom. Nerudová vo voľbách oslovila len 19,92% voličov (777 080 hlasov).

Galéria fotiek (18) Generál Petr Pavel

Zdroj: AP Photo/Petr David Josek

Andrejovi Babišovi sa krátko pred druhým kolom volieb údajne vyhrážali

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš v utorok (24. 01.) zverejnil list, v ktorom sa mu anonym vyhrážal zabitím, informovala vtedy agentúra TASR. Pripomenul, že minulý týždeň bola jeho manželke doručená obálka, v ktorej bol ostrý náboj a urážlivý list.

Ďalšia anonymná zásielka mu mala prísť v pondelok. Odosielateľ sa v texte expremiérovi vraj vyhrážal smrťou. „Ak, Andrej, vyhráte prezidentské voľby, vezmem si flintu a vydám sa na svoj posledný lov. Toho raka, ktorého v sebe nosím, už aj tak nepremôžem, buď prehráte, alebo zomriete,“ citoval Andrej Babiš. Odosielateľ však pokračoval s tvrdením, že ak sa Babiš vzdá, zachráni si život.