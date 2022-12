Lietadlo muselo náhle núdzovo pristáť: Žena predstierala pôrod, aby pomohla migrantom!

BARCELONA - Na barcelonskom letisku dnes skoro ráno núdzovo pristálo lietadlo tureckých aerolínií kvôli tomu, že jedna z cestujúcich tvrdila, že rodí. Pristátie využila skupina troch desiatok ľudí z lietadla na útek, a pokúsila sa tak dostať nelegálne do Španielska.

Štrnásť z nich polícia zadržala, po zvyšku pátra. Informujú o tom miestne médiá. Posádka lietadla smerujúceho z marockej Casablanky do Istanbulu s 228 pasažiermi požiadala o núdzové pristátie v Barcelone ráno okolo pol piatej kvôli tomu, že jedna cestujúca uviedla, že začína rodiť. Na letisko kvôli tomu dorazila sanitka a tiež polícia.

Po pristátí z lietadla vybehlo 28 cestujúcich, z ktorých 13 polícia zadržala a tehotnú ženu previezla do nemocnice. Tam lekári zistili, že začiatok pôrodu simulovala. Päť zadržaných polícia nechala odletieť, pretože sa k lietadlu vrátili dobrovoľne a posádka s tým súhlasila. S ostatnými začala konanie o repatriácii.

Podobný incident sa už v minulosti stal. V novembri na letisku na španielskom ostrove Mallorca, kde tiež pre naliehavé zdravotné ťažkosti jedného z cestujúcich pristálo núdzovo lietadlo. Vtedy išlo o lietadlo marockých aerolínií, ktoré rovnako smerovalo z Casablanky do Istanbulu. Po pristátí utiekli dve desiatky pasažierov, ktorí sa tak pokúsili nelegálne dostať do Európskej únie. Cestujúceho, ktorý sa sťažoval na zdravotné ťažkosti, previezli do nemocnice, kde lekári zistili, že problém predstieral.