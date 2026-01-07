Nejasnosti okolo POHREBU Pavla Nečasa (†59): Najprv zvláštne parte a teraz... Veľký ZVRAT!

PRAHA - Posledný deň uplynulého roka zasiahla Česko mimoriadne smutná správa. Vo veku 59 rokov náhle zomrel herec Pavel Nečas. Jeho odchod šokoval nielen verejnosť, ale aj najbližších. Rodina pred pár dňami zverejnila parte, ktoré vyvolalo podobné reakcie. No teraz prišiel veľký zvrat!
Šokujúca správa z Česka: Známy herec (†59) náhle zomrel... Nikto tomu nemôže uveriť!
Pavel Nečas zomrel na Silvestra - 31. 12. 2025 - ráno a keď sa správa dostala na verejnosť, nikto jej nechcel veriť. Ako sa ukázalo, umelcovi zlyhalo srdce a napriek viac ako polhodinovému oživovaniu zomrel rovno pred očami svojej manželky, režisérky Ariany Rakovskej. V pondelok rodina zverejnila parte, no a to mnohých zarazilo.
Smútočné oznámenie totiž neobsahovalo žiadne detaily o poslednej rozlúčke, ako býva zvykom. „S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 31. decembra 2025 vo veku 59 rokov náhle odišiel pán Pavel Nečas,“ písalo sa v ňom s tým, že pohreb prebehne v úzkom rodinnom kruhu. Z toho vyplývalo, že sa s obľúbeným hercom nebudú mať možnosť rozlúčiť ani kolegovia a kamaráti. Pre verejnosť budú umiestnené kondolenčné knihy v divadlách, v ktorých herec pôsobil.
Blesk však napokon prišiel s inými informáciami. Pohrebu sa vraj budú môcť zúčastniť aj Pavlovi blízki, ktorí sú mimo rodiny. „Kolegovia a kamaráti nakoniec na pohreb môžu prísť,“ povedal spomínenému denníku zdroj z okolia obľúbeného herca. Posledná rozlúčka prebehne v piatok 9. januára a napriek tomu, že Nečas žil s manželkou v Prahe a narodil sa v Hodoníne, konať sa bude v Brne, kde absolvoval konzervatórium.