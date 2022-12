Núdzové pristátie v Prahe: Na to, čo sa udialo na palube, cestujúci určite nezabudnú!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

PRAHA - Na pražskom Letisku Václava Havla dnes v noci núdzovo pristálo lietadlo na pravidelnej linke z Birminghamu do Bukurešti po tom, čo na jeho palube žena porodila chlapca. Mamičku aj dieťa po pristátí v Prahe prevzali zdravotníci a previezli do nemocnice v Motole, obaja sú v poriadku. ČTK to dnes povedali za Letisko Praha Michal Procházka a Petra Homolová zo Záchrannej služby Asociácie samaritánov ČR, ktorá na ruzyňskom letisku vykonáva stálu lekársku službu.