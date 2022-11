Poľsko aktivovalo monitorovacie zariadenia na prvom úseku pohraničného plota

Inšpekciu úseku oplotenia posilneného elektronickými monitorovacími prostriedkami vykonal v piatok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski. "Ide o dôležité nástroje v boji proti nelegálnej migrácii, ktorá je politicky motivovaná a zameraná na destabilizáciu situácie v regióne," vyjadril sa Kamiňski. Počet nelegálnych pokusov o prekročenie poľsko-bieloruských hraníc podľa neho po postavení plota poklesol desaťnásobne. Poľská pohraničná stráž uvádza, že v súčasnosti sa pokúša prekročiť hranice krajiny v priemere len niekoľko desiatok migrantov denne, zatiaľ čo v roku 2021 a začiatkom tohto roka to boli tisíce.

Poľsko postavilo 206 kilometrov dlhý a 5,5 metra vysoký oceľový plot

Poľsko v priebehu tohto roka postavilo na hraniciach s Bieloruskom 206 kilometrov dlhý a 5,5 metra vysoký oceľový plot s cieľom zastaviť nápor migrantov smerujúcich do krajín EÚ. Reagovalo tak na vlaňajšiu migračnú krízu na východných hraniciach EÚ, ktorú podľa západných krajín zámerne rozpútal bieloruský líder Alexandr Lukašenko s cieľom destabilizovať Európsku úniu. Podobnú bariéru začalo Poľsko preventívne budovať aj na hraniciach s ruskou Kaliningradskou exklávou. Obáva sa totiž, že by ich Moskva mohla zneužiť na prísun nelegálnych migrantov do Poľska. Ešte do konca tohto roku sa začnú inštalovať monitorovacie zariadenia aj na kalinigradskej pohraničnej bariére. Kamiňski vyjadril presvedčenie, že po jej dokončení bude mať Poľsko "najlepšie zabezpečené hranice v rámci Európskej únie".