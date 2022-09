Poľsko a pobaltské štáty sa zhodli na obmedzení vstupu ruských občanov: Rusko reaguje

"Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko sa dohodli na spoločnom regionálnom prístupe a týmto vyjadrujú svoju politickú vôľu a pevný úmysel zaviesť národné dočasné opatrenia pre ruských občanov, ktorí sú držiteľmi víz (krajín EÚ)," uviedli v spoločnom vyhlásení poľský premiér Mateusz Morawiecki, estónska premiérka Kaja Kallasová, predsedníčka litovskej vlády Ingrida Šimonyté a lotyšský premiér Arturs Krišjánis Kariňš.

Ako konštatovali, sú znepokojení "značným a rastúcim prílevom ruských občanov" do EÚ. Poznamenali, že takto reagujú na "vážne ohrozenie našej verejnej bezpečnosti". Tieto opatrenia podľa nich obmedzia vstup do schengenského priestoru pre ruských občanov cestujúcich za turizmom, kultúrou, športom a obchodom.

Výnimky pre viaceré kategórie ruských občanov

Výnimky budú platiť pre viaceré kategórie ruských občanov vrátane "disidentov", humanitárnych prípadov, rodinných príslušníkov a držiteľov povolení na pobyt v krajinách EÚ. Štvorica premiérov zdôraznila, že plne podporuje odporcov režimu šéfa Kremľa Vladimira Putina a chce im poskytnúť príležitosti, ako opustiť Rusko.

Premiéri uviedli, že je "neprijateľné, že občania štátu, ktorý je agresorom, môžu voľne cestovať po EÚ, zatiaľ čo ľudia na Ukrajine sú mučení a vraždení". Dodali, že sa budú naďalej usilovať o nájdenie celoeurópskeho riešenia tejto otázky. AFP pripomína, že ministri zahraničných vecí krajín EÚ v auguste rozhodli o pozastavení platnosti dohody s Ruskom o zjednodušení vydávania víz z roku 2007. Reagovali tak na pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine.

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell uviedol, že krajiny susediace s Ruskom môžu "na národnej úrovni prijať opatrenia na obmedzenie vstup do EÚ". Zdôraznil však, že tieto reštrikcie budú musieť byť v súlade s pravidlami cestovania v schengenskom priestore. Takisto povedal, že do EÚ by naďalej mali mať možnosť cestovať predstavitelia ruskej občianskej spoločnosti.

Rusko podnikne odvetné opatrenia

Rusko podnikne odvetné opatrenia v reakcii na krok Európskej únie, ktorá nedávno rozhodla o pozastavení platnosti dohody uzavretej s Ruskom a týkajúcej sa zjednodušenia vydávania víz. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

"Pri výbere odvetných opatrení budú na prvom mieste zohľadnené záujmy nás, našich ľudí, a otázky národnej bezpečnosti," objasnila na štvrtkovom brífingu v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Zdôraznila súčasne: "Nebudeme sa uzatvárať pred obyvateľmi Európskej únie".

Zacharovová vo svojom vystúpení kritizovala pobaltské štáty, ktoré označila za "najzúrivejších odporcov" Ruska v Európskej únii. Vysvetlila, že tieto bývalé sovietske republiky - podľa nej - "nie sú spokojné" s pozastavením platnosti dohody o zjednodušenom vízovom režime Ruska s EÚ, a preto na národnej úrovni zavádzajú dočasné obmedzenie na vstup ruských občanov, ktorým boli udelené víza niektorej z členských krajín Európskej únie.