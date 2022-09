Ukrajinská polícia odhalila sieť obchodujúcu s detskou pornografiou

KYJEV - Ukrajinská polícia odhalila na internete sieť obchodujúcu s detskou pornografiou. Tieto fotografie a videozáznamy zachytávali desiatky detí vrátane maloletých z Ruska. So snímkami sa obchodovalo na Ukrajine aj mimo nej, informoval vo štvrtok britský denník The Guardian, podľa ktorého sa vo vyšetrovaní prípadu nepokračuje kvôli vojne na Ukrajine.

V kauze bol zatknutý jeden Ukrajinec. Polícia na základe snímok a videozáznamov identifikovala nateraz 15 detí, ktoré sa na nich objavili - všetky sú ruského pôvodu a žijúce momentálne v Rusku. Prokuratúra Kyjevskej oblasti dodala, že vypátrať ďalšie obete tohto zneužívania ani zatknúť ďalších podozrivých nie je schopná, pretože rusko-ukrajinské vzťahy a spolupráca v tejto sfére sú v dôsledku invázie ruskej armády na Ukrajinu prerušené.

Vyšetrovanie sa začalo v júni

Prokurátor z Kyjevskej oblasti Oleh Tkalenko vysvetlil, že "takéto zločiny sú, žiaľ, bežné všade, na Ukrajine aj v Európe." "Čo nás však desí, je veľký rozsah týchto zločinov v Rusku," konštatoval. "Obeťami týchto zločinov sú najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva," povedal Tkalenko. "Rodičia, ktorí do toho tlačia svoje deti, sú mimoriadne chudobní. A je naozaj ťažké zastaviť šírenie týchto súborov," dodal. Vyšetrovanie prípadu sa začalo v júni, keď oddelenie ukrajinskej polície pre počítačovú kriminalitu dostalo informáciu, že v Kyjevskej oblasti sa sťahuje a ukladá veľké množstvo snímok s obsahom sexuálneho zneužívania detí.

O mesiac neskôr dala prokuratúra prehľadať dom v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde sa našli súbory obsahujúce viac ako 100.000 fotografií a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. "Okamžite sme sa snažili identifikovať deti a obete týchto trestných činov, ktoré boli zapojené do siete," povedal Tkalenko, ktorý dodal: "Boli sme šokovaní, keď sme zistili, že všetci boli ruskými občanmi. Zatiaľ sme identifikovali 15 z nich, ale ide o desiatky detí.Niektoré z obetí mali len deväť rokov a pochádzali z rôznych oblastí Ruska vrátane miest Moskva, Kaliningrad a Krasnodar. Zadržaného podozrivého umiestnili až do vynesenia rozsudku do domáceho väzenia. V prípade uznania viny mu hrozí až päť rokov väzenia, spresnil The Guardian.