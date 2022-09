MIMORIADNY ONLINE Ukrajina spustila protiofenzívu: Záporožskú elektráreň opäť odpojili od prenosovej sústavy

Naživo z Ukrajiny

192. deň vojny na Ukrajine

07:30 Ukrajinská armáda zničila aj muničný sklad a zasiahla trajektový prechod na juhu.

07:00 Ukrajinská protiofenzíva „zámerne metodická operácia“. Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že ukrajinská protiofenzíva na juhu pravdepodobne naruší logistické a vojenské kapacity Ruska a nepovedie k „okamžitým ziskom“.

06:40 Nemecko poskytne Ukrajine ďalších 200 miliónov eur na financovanie pomoci ľuďom vnútorne vysídlených následkom invázie Ruska, uviedla nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová pre vydavateľstvo novín a časopisov Funke Media. Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra Reuters. V pondelok navštívi Berlín ukrajinský premiér Denys Šmyhal a stretne sa s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

06:17 Ukrajina spustila na juhu protiofenzívu. Podľa postálu Nexta však postupujú pomaly.

Záporožskú atómovú elektráreň opäť odpojili od prenosovej sústavy

Záporožskú atómovú elektráreň, ktorú od marca okupujú ruské jednotky, opäť odpojili od prenosovej sústavy. Oznámila to v sobotu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). "Ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň bola znovu odpojená od poslednej z hlavných línií elektrického vedenia, ale naďalej pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia," uvádza sa vo vyhlásení MAAE, z ktorého citovala agentúra AFP.

Galéria fotiek (4) Na satelitnej snímke spoločnosti Maxar Technologies nedávne poškodenie strechy budovy susediacej s niekoľkými jadrovými reaktormi Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú okupuje ruská armáda na juhu Ukrajiny v pondelok 29. augusta 2022.

Zdroj: TASR/Maxar Technologies via AP

Expertov MAAE pôsobiacich v areáli tejto najväčšej európskej jadrovej elektrárne o tom informoval tamojší ukrajinský personál. Podľa neho došlo k odpojeniu posledného zo štyroch elektrických vedení s napätím 750 kilovoltov; zvyšné tri prestali fungovať už skôr, po ruskom vpáde na Ukrajinu. K odpojeniu záporožskej elektrárne od prenosovej sústavy došlo už 25. augusta, avšak napojenie bolo ešte v ten istý deň obnovené. Rusko aj Ukrajina sa vtedy obviňovali z toho, že odpojenie zapríčinil útok druhej strany.

Moskva obvinila Ukrajinu z pokusu o obsadenie záporožskej elektrárne

Ruské ministerstvo obrany v sobotu obvinilo ukrajinskú armádu zo snáh o obsadenie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú od marca okupujú ruské invázne jednotky. Informovala o tom agentúra DPA. Podľa tvrdení ruského rezortu obrany Ukrajina sústredila neďaleko záporožskej elektrárne približne 250 vojakov a "zahraničných žoldnierov". Ruské sily však údajne túto ukrajinskú operáciu úspešne zmarili. Tieto tvrdenia Moskvy nebolo možné nezávisle overiť.

Ukrajinská armáda naopak obvinila Rusko z toho, že v noci na sobotu vykonalo v okolí elektrárne niekoľko útokov. Agentúra DPA pripomína, že v Záporožskej jadrovej elektrárni momentálne operuje šesťčlenný tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Táto dozorná agentúra OSN v sobotu oznámila, že záporožská elektráreň bola opäť odpojená od prenosovej sústavy, k čomu nakrátko došlo už 25. augusta. Elektráreň však podľa MAAE naďalej pokračuje v dodávaní elektriny do siete prostredníctvom záložného vedenia.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP, File

Misia MAAE pod vedením riaditeľa tejto dozornej agentúry OSN Rafaela Grossiho pricestovala do elektrárne 1. septembra po tom, čo bolo jej okolie viackrát ostreľované, z čoho sa navzájom obviňovali Ukrajina aj Rusko. To vyvolalo obavy z toho, že by v tejto najväčšej európskej atómovej elektrárni mohlo dôjsť k jadrovej katastrofe. Grossi sa v piatok večer vrátil do Viedne, ale v elektrárni zostalo šesť inšpektorov MAAE. Podľa tvrdení Ruska by mali zostať v elektrárni ešte niekoľko dní, pričom dvaja z nich by tam mali pôsobiť dlhodobejšie.