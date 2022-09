Pápež označil dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu za morálne legitímne

"Ide o politické rozhodnutie, ktoré môže byť morálne prijateľné, ak je urobené pod podmienkami morálky," odpovedal pápež na otázku týkajúcu sa dodávok zbraní na Ukrajinu.

František tiež vysvetlil princípy "spravodlivej vojny" rímskokatolíckej cirkvi, ktoré umožňujú proporcionálne použitie smrtiacich zbraní na sebaobranu proti národu agresora. "Sebaobrana je nielen oprávnená, ale aj prejavom lásky k vlasti... Tí, ktorí (niečo) bránia, to milujú," dodal.

Pápež tiež vysvetlil, kedy sú dodávky zbraní inej krajine nemorálne. "Môžu byť nemorálne, ak je ich zámerom vyprovokovať ďalšiu vojnu alebo ak krajina predáva či vyhadzuje zbrane, ktoré už nepotrebuje. Motivácia je tým, čo z veľkej časti kvalifikuje morálku takéhoto konania," povedal.

František taktiež vyzval Kyjev, aby bol otvorený prípadnému dialógu s Moskvou aj napriek tomu, že by to bolo pre Ukrajinu náročné. "Vždy je ťažké porozumieť dialógu s krajinami, ktoré začali vojnu... je to ťažké, ale netreba to zahadzovať," uviedol. Dodal, že by nevylúčil dialóg so žiadnou mocnosťou, ktorá je vo vojne, aj keď ide o agresora. Podľa Františka je dialóg vždy krokom vpred, pretože otvára cestu k mieru. "Niekedy (agresor) dialóg neakceptuje. Aká škoda. Dialóg by sa však mal vždy viesť, alebo aspoň ponúkať," zdôraznil pápež.