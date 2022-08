Šokujúce TABUĽKY teplôt doma, v práci a v nemocnici! Česko už má plán na zimu: Veľké šetrenie v stave núdze

PRAHA - Už aj naši západní susedia berú nedostatok plynu a energií ako vážnu hrozbu a nakreslili svoj prvý reálny scenár na šetrenie v oblasti kúrenia. České ministerstvo obchodu a priemyslu si túto úlohu zobralo na plecia so skutočne veľkou dávkou zodpovednosti a verejnosti odprezentovali návrh na to, ako si predstavujú šetrenie v prípade vážneho nedostatku plynu či iných energií. Kým naše ministerstvo hospodárstva ešte šetriacu politiku v zásade nepredstavilo, Česi už ukazujú rozsiahle tabuľky.

České ministerstvo oznámilo nové šetriace opatrenia v prípade vykurovania na svojom webe. Ministerstvo priemyslu a obchodu navrhuje novú vyhlášku stanovujúcu osobitné pravidlá pre vykurovanie a dodávky teplej vody. Nové pravidlá by nadobudli platnosť v prípade vyhlásenia predchádzania stavu núdze alebo stavu núdze v teplárenstve. "Cieľom je zabezpečiť legislatívne podmienky, ktoré umožnia reagovať na prípadný výpadok zemného plynu z Ruskej federácie a dosiahnuť tak potrebné úspory," vysvetľuje tieto opatrenia ministerstvo.

Český minister Sikela opatrenia nazval "airbagmi" a Putina zas diktátorom

"Ide o ďalšie opatrenia, ktoré nazývam airbagy. Máte ich v aute, dúfate, že ich nikdy nebude musieť použiť, ale keď ich potrebujete, ste veľmi radi, že ste si ich zaobstarali," prezradil český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela keď predstavoval návrh.

"Naším cieľom je mať pripravené legislatívne nástroje, ktoré nám pomôžu dosiahnuť potrebné úspory v prípade, že by ruský diktátor Vladimír Putin ďalej eskaloval svoju energetickú vojnu," pokračuje minister Síkela a dodáva, že úspory plynu, ktorých by sa v prípade zavedenia týchto pravidiel podarilo dosiahnuť, by sa mohli započítať do cieľa znížiť spotrebu plynu o 15 %, ktorý vyplýva z nariadenia Rady schválenej na jej júlovom zasadnutí.

Na tabuľkách nižšie si môžete pozrieť, s akým šetrením minister počíta v prípade vykurovania.

Úprava teploty bude závisieť aj od počtu vonkajších stien v miestnostiach

Vyhláška navrhovaná ministerstvom stanovuje hranicu, pod ktorou by teplota v jednotlivých miestnostiach nemala klesnúť. Smerom hore by teplota túto hranicu mala presiahnuť maximálne o jeden stupeň. Táto hranica sa ďalej navyšuje pre jednotlivé miestnosti podľa toho, koľko majú vonkajších stien. V miestnostiach s jednou vonkajšou stenou tak bude táto hranica vyššia o 1 °C, v priestoroch s dvoma vonkajšími stenami o 1,5 °C av priestoroch s 3 stenami o 2 °C.

O návrhu konzultovali aj s rezortom zdravotníctva a inšpirovali sa aj zahraničím

Vyhláška teraz prejde konzultáciami v rámci medzirezortného pripomienkového konania a následne ju posúdi Legislatívna rada vlády. České ministerstvo ju pri stanovovaní jednotlivých teplôt konzultovalo so zástupcami Ministerstva zdravotníctva a čiastočne vychádza aj z medzinárodnej praxe.

