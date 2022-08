Lídri majú o situácii v koalícii hovoriť na stretnutí v piatok: Heger sa stretne aj so Sulíkom

BRATISLAVA - Lídri koaličných strán sa majú zísť v piatok (12. 8.), aby rokovali o východisku z koaličnej krízy. Premiér Eduard Heger (OĽANO) opäť zdôraznil, že jeho prioritou je dovládnuť v štvorkoalícii do konca volebného obdobia. Do konca týždňa sa má premiér stretnúť ešte so šéfom SaS Richardom Sulíkom.

Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár hovorí, že stále je čas do 31. augusta. "Ešte stále je to konflikt medzi OĽANO a SaS. Teraz v piatok zvolal premiér stretnutie s lídrami koaličných strán, tak snáď sa to nejakým spôsobom ešte pohne. Pevne verím v zdravý rozum," povedal počas stredajšieho výjazdu v Handlovej. Spolu s Hegerom sa zúčastnili na spomienke na obete banských nešťastí. Premiér chce zachovať štvorkoalíciu.

ARCHÍVNE VIDEO Premiér Heger ku koaličnej kríze: Teraz nie je čas na pád vlády! Verím, že SaS ostane s nami

So Sulíkom sa má stretnúť v tomto týždni ešte pred jeho odchodom na dovolenku.

"Tomuto venujem všetko svoje úsilie. Práve preto venujem veľa času do rozhovorov, do stretnutí, ktoré budú pokračovať," uviedol s tým, že so Sulíkom sa má stretnúť v tomto týždni ešte pred jeho odchodom na dovolenku. "Nachádzame sa vo veľmi ťažkých časoch, máme pred sebou veľmi náročné obdobie, potrebujeme ostať jednotní, zodpovední a hlavne potrebujeme ostať vo svojich funkciách," vyhlásil. Aj Kollár zdôraznil, že sa nachádzame v ťažkom období, keď občania potrebujú pomôcť v súvislosti s energiami a plynom.

"Teraz položiť ministerstvo hospodárstva a odísť v takto rozbúrených časoch, to by bola zbabelosť všetkých, ktorí takéto niečo vykonajú," doplnil šéf Sme rodina. SaS vypovedala koaličnú zmluvu a žiada vypracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. Ak sa ich požiadavky nenaplnia do konca augusta, ministri za SaS chcú podať demisiu.