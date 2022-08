AKTUÁLNE Ropná kríza by mala byť zažehnaná: Sulík neobviňuje ani Ukrajinu a ani Rusko, pochybila banka?!

NAŽIVO Tlačová konferencia Richarda Sulíka:

Sulík vysvetlil na tlačovej konferencii, kedy presne došlo k zastávke ropy. "Došlo k tomu minulý štvrtok nad ránom o piatej hodine ráno," povedal rovno na úvod Sulík.

"Nebolo to prvýkrát, ale asi štvrtýkrát od vojny. Problém bol v prípade expresných platieb. Niekto zas domotal nejaké čísla... Minulý štvrtok to bolo štvrtýkrát. V piatok ráno som sa spojil s ukrajinským kolegom a poprosil som ho o súčinnosť. Potom prišiel víkend. Problém je taký, že toto nie je ani vina ukrajinskej a ani ruskej strany. Problém sa stal niekde v Portugalsku alebo v Belgicku v menšej centrále banky, ktorá bola využitá na túto platbu. Tamojší pracovníci majú 3 dni na vyhodnocovanie porušovania sankcií. Vyhodnocovali to v piatok, v pondelok a v utorok. Včera napokon oznámili, že túto platbu nepustia. Ukrajinská strana po tomto kroku logicky uzavrela dodávky ropy. Nehľadal by som za tým nejaký politický dôvod, išlo čisto o technický omyl," pokračuje Sulík.

Máme aj zásoby na prípadný výpadok

"Máme zásoby na 98 dní. Ak by sa nepodarilo dosiahnuť, aby ropa tiekla čím skôr, tak by došlo k čerpaniu ôsmich dní z tých 98 dní. Takto by som zrejme aj rozhodol. Takto to mám aj so Slovnaftom dohodnuté," upokojil Sulík. "Veci sa však pohli. Komunikoval som s Germanom Galušenkom, mojím kolegom o tom, že ak prídu peniaze ešte dnes, tak ropa bude tiecť," prisľúbil minister.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ropa by mala tiecť v najbližších hodinách. Takto, ako je to riešené, je to len provizórne riešenie, a to bude trvať len do konca augusta. Chceme to robiť inak," podotkol.