Poslanci vládneho Fideszu neprišli na mimoriadnu schôdzu parlamentu

Opozičné strany Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum, ktoré sa v aprílových parlamentných voľbách uchádzali o hlasy voličov v rámci zoskupenia V jednote za Maďarsko, iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze minulý týždeň.

Poslanci opozície na úvod schôdze kritizovali vládu za dlhodobo chybné kroky, ktorých následky v súčasnom období vojny a energetickej krízy zasiahnu obyvateľstvo. Medzi takéto chyby patrí podľa nich závislosť na ruskom plyne a na ruskej rope, zrušenie štátnych potravinových rezerv, poskytnutie ornej pôdy podnikateľom blízkym Fideszu, ale aj popieranie klimatickej krízy. Po vystúpeniach opozičných poslancov bola mimoriadna schôdza pre neúčasť poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP ukončená.

Opozičné strany chceli na tejto schôdzi prerokovať návrhy týkajúce sa okrem iného vládou avizovaných zmien v režijných nákladoch domácností, tepelnej izolácie obytných budov či zníženia daňového zaťaženia.

Jobbik inicioval referendum, ktoré má zamedziť možnému odchodu Maďarska z EÚ

Maďarská opozičná strana Jobbik predložila v pondelok Národnej volebnej komisii (OVB) návrh na vypísanie referenda. Táto iniciatíva má zaistiť, aby maďarský parlament nemohol nijaké prijať rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť k vystúpeniu Maďarska z EÚ, uviedol predseda Jobbiku Márton Gyöngyösi. Informuje o tom agentúra MTI.

"Ústava zakazuje vypísať referendum v otázke záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy, pričom vláda môže kedykoľvek dvojtretinovou parlamentnou väčšinou rozhodnúť o vystúpení z Únie," povedal novinárom Gyöngyösi. Spresnil, že v navrhovanom plebiscite by mala byť položená takáto otázka: "Súhlasíte s tým, že by parlament nemal podporovať žiadny návrh alebo iniciatívu, ktorá by mohla viesť k odchodu Maďarska z Európskej únie?"

Predseda Jobbiku pripomenul, že pred tromi rokmi v kampani pred eurovoľbami už jeho strana sformulovala otázku, či "dovolia premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby vyviedol Maďarsko z EÚ". Zvyšné opozičné strany sa nad touto otázkou vtedy len pousmiali, avšak po prejave, ktorý maďarský premiér predniesol 23. júla na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad, je podľa Gyöngyösiho úplne jasné, že práve toto je Orbánovým cieľom. Počas uplynulého víkendu avizoval aj europoslanec za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi, že iniciuje ľudové hlasovanie, ktoré by potvrdilo členstvo Maďarska v Európskej únii.