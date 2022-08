Minúty hrôzy maďarského premiéra v Chorvátsku: Museli zachraňovať Orbána, jeho manželku aj bodyguarda

Podľa zverejnených správ sa Viktor Orbán ocitol v núdzi počas dovolenky na Jadrane. "Pokazil sa mu nafukovací čln, tak som ho, jeho manželku a osobného strážcu priviedol na breh," povedal novinár Boris Vrkič pre denník Slobodna Dalmacija.

K incidentu došlo cez víkend v zátoke na ostrove Vis. Orbán mal počas záchrannej akcie podľa Vrkiča dobrú náladu. Potom mu odporučil rybiu reštauráciu nad zálivom Rukavac.

Not all holidays go according to plan. Croatian paper Slobodna Dalmacija reports that while on holiday near the island of Vis, #Hungarian PM Viktor #Orbán's boat broke down and he was rescued by a local journalist. https://t.co/MwteuVZbRD