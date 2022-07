Pozor, na tomto mieste v Chorvátsku zavádzajú značné obmedzenia! Pocítite ich, keď prídete na pláž

Problémy sa začali v sobotu 23. júla popoludní. Predstavitelia ostrova sa rozhodli ušetriť pitnú vodu pre svojich obyvateľov spôsobom, aký Chorvátsko ešte nezažilo, informuje Zadarski.hr. Obci Preko, vzdušnou čiarou cez záliv len 12 km od Zadaru, preto nezostáva nič iné, ako zatvoriť kohútiky v sprchách pozdĺž pobrežia.

Všetky sprchy na pláži, kde sa doteraz mohol osviežiť ktokoľvek, nebudú vypúšťať žiadnu vodu. Tento stav by mal pokračovať minimálne do konca tohto týždňa. Dočasné odstavenie vody na pláži bude trvať v čase od 14:00 do 18:00 hodiny.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Podľa starostu obce Preko Jura Brižića je stav vody v celej oblasti Zadaru veľmi kritický. "Odstavením vody v sprchách na plážach chceme ísť príkladom racionalizácie vo verejnom systéme a týmto spôsobom ovplyvniť informovanosť občanov o rozumnej spotrebe vody vo vlastných domácnostiach."