Nechutné VIDEO z chorvátskeho Splitu: More vyzerá ako zo zlého sna, v tomto by ste sa kúpať nechceli

SPLIT - Zábery zo Splitu doslova naháňajú strach a hrôzu. Jedno z najväčších miest v Chorvátsku opäť hlási problémy so špinavým morom. Najhoršie na tom celom je, že zákaz kúpania v oblasti neplatí. Domáci aj dovolenkári cítia v posledných dňoch pri pobreží mimoriadne nechutný zápach.

Už skoro ráno je v týchto dňoch v chorvátskom meste Split pri pobreží mestskej časti Riva opäť vidieť bahnité a špinavé more. "Dnes skoro ráno pozdĺž pobrežia na Splitskej Rive je všetko bahnité a kalné. More vyzerá strašne špinavé a toto ma naozaj znepokojuje! Aký druh odpadových vôd sa vypúšťa meter od Rivy priamo do mora," vyjadril sa jeden z čitateľov pre Dalmacija Danas.

More pozdĺž pobrežia je špinavé, o kúsok ďalej zas vidno na hladine plávať odpadky. Pred pár dňami bolo vidieť na najznámejšej splitskej pláži Žnjan pozdĺž pobrežia neznámu olejovú škvrnu, ďalej od pláže bola zase pena. Takéto výjavy možno v Splite v poslednom čase vidieť takmer každý deň, najmä v ranných hodinách.

Pokiaľ sa situácia nevyrieši, mohlo by to mať zásadný vplyv na turizmus v celej oblasti. Znečistenou vodou trpia aj domáci obyvatelia. Turisti sa už teraz sťažujú, že na pláži to neznesiteľne zapácha. Viacerí boli preto nútení odísť odtiaľ skor než plánovali.