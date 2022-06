Horor na dovolenke: Turistku oslovil miestny masér, z toho, čo nasledovalo, bude mať tramu do konca života

ARAMBOL BEACH - Na jednom z najobľúbenejších dovolenkových letovísk v Indii sa odohrala priam desivá situácia. Turistka z Británie požiadala o masáž, no to, čo nasledovalo, nečakala ani v najhoršom sne. V okamihu akoby sa zastavil čas a ona musela prežiť skutočný horor.

Nemenovaná Britka v strednom veku si užívala voľné chvíle na dovolenke v Indii. S priateľom sa rozhodla vycestovať na vychýrenú pláž Arambol Beach, no to ešte netušili, aká hrôza ich tam čaká. Minulý štvrtok ponúkol turistke svoje služby okoloidúci masér. Spočiatku naozaj išlo o nevinnú masáž, no chlap prešiel postupne do obťažovania. Zákazníčka dala najavo svoju nespokojnosť, no masér namiesto toho, aby prestal, ešte pritvrdil. Z obťažovania sa stalo znásilnenie. Partner obete ležal len kúsok od nej, no nie je známe, či videl, čo sa deje. Incident sa odohral neďaleko mesta Goa.

Polícia potvrdila, že naozaj došlo ku znásilneniu. Na základe opisu sa podarilo násilníka (32) zadržať. Dvojica podľa vyšetrovateľov ležala pri jazere neďaleko pláže, keď sa pri nich zastavil okoloidúci masér a ponúkol turistke masáž. Obeť najprv kontaktovala britský konzulát.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Zadržaný predtým pracoval v školskej knižnici. Kontaktovali sme príslušnú policajnú stanicu, aby sme získali jeho minulé záznamy. V súčasnosti už nepracuje ako knihovník," uviedol inšpektor miestnej polície Vikram Naik. Podľa New Indian Express bola obeť poslaná na lekárske vyšetrenie do miestnej nemocnice v Mapuse. Obvinený by sa mal postaviť pred súd už budúci týždeň.