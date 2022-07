Turistka zažila na dovolenke v Grécku horor: Na hotelovom WC ju mal znásilniť bohatý Američan

Tridsaťročného Američana zatkli, ale obvinenia popiera a tvrdí, že všetko sa stalo so súhlasom ženy. Tá podľa všetkého pochádza z Prestonu v anglickom grófstve Lancashire. Policajtom povedala, že mladíka zo zámožnej newyorskej rodiny stretla v jednom z barov na na ostrove, uvádza Proto Thema.

Dvojica sa so skupinou priateľov vrátili do hotela, v ktorom boli ubytovaní, aby pokračovali v párty. Britka ale tvrdí, že keď vošli do izby, útočník za ňou išiel na záchod a nútil ju k sexu, aj keď mu povedala, že nemá náladu. Potom sa jej zmocnil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Správa prichádza po tom, čo bol minulý mesiac istý Brit obvinený zo znásilnenia vlastnej dcéry na inom gréckom ostrove. Philip Forsythe (62) bol ale prepustený po tom, ako jeho nevinu dokázali testy DNA.

Galéria fotiek (3) Mykonos

Zdroj: Getty Images

Ďalšiu britskú turistku údajne znásilnil taxikár na Kréte po tom, čo ju odviezol na odľahlé miesto namiesto do jej hotela. Ženu mal najskôr taxikár vyzdvihnúť z baru skoro ráno 31. mája a potom ju mal napadnúť v letovisku Hersonissos.