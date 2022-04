Zomrela Češka (†31), ktorej príbeh vás chytí za srdce: Prežila brutálne znásilnenie aj pokus o samovraždu

PRAHA - Mala pred sebou ešte veľa rokov života, no ten je niekedy až príliš krutý. Príbeh 31-ročnej Češky Nely Moravcovej nenechal chladným snáď nikoho. Strašná trauma po znásilnení ju viedla k pokusu o samovraždu.Tú prežila, no potom ťažko ochorela a už ž s tým nedokázala viac bojovať. V piatok 22. apríla zomrela.

Osud prináša aj veľmi trpké chvíle. Pre rodinu Moravcových bol odchod Nely nesmierne krutý. Podľa informácií českého portálu eXtra mala pred smrťou podstúpiť amputáciu nohy. Osudnou sa jej stala celková sepsa organizmu. "So zármutkom oznamujeme, že nás v piatok 22. apríla 2022 vo večerných hodinách, po krátkej a intenzívnej chorobe, opustila Nela. Prosíme o tichú spomienku a rešpekt k súkromiu smútiacej rodiny a najbližších," uviedla rodina na jej Instagrame.

Bezvýchodisková situácia

Nela do svojich 26 rokov viedla spokojný život, bola zasnúbená a rozbiehala si kariéru. Koncom novembra 2017 sa ale všetko zmenilo. Sused Jiří Meindl jej v ten deň zazvonil na dvere s tým, že za kamaráta vracia požičané peniaze. Ak by mu Nela neotvorila, nemuselo sa stať nič z toho, čo nasledovalo. "Počas sekundy bol za mojím chrbtom a pod krkom som mala 21 centimetrov dlhý kuchynský nôž," opísala vtedy momenty hrôzy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Meindl Moravcovú odvliekol do svojho bytu pod zámienkou, že sa chce len porozprávať. Ona však tušila, že to nebude len o tom. "Vedela som, hlboko vo mne som vedela, čo presne sa bude odohrávať, keď sa zatvoria dvere do jeho bytu. Moje kolená sa vzpierali, ale nasilu ma tam dotlačil." Meindl ju skoro ubil na smrť.

To, čo nasledovalo, si nepredstavovala ani v tých najdesivejších myšlienkach. "Keď ma znásilňoval päsťou do oboch intímnych otvorov, kde som mala aj rezné rany nožom, kedy ma mlátil a škrtil hlava nehlava, tak som si stále opakovala 'Nelo, ešte nie... ešte nemôžeš odísť, ešte si tu nesplnila všetko, čo potrebuješ'," opisovala nechutné a brutálne spôsoby útočníka. Nela veľmi bojovala a dokázala toto vyčíňanie prežiť.

Vyšetrovanie

Po zásahu polície bol Meindl zatknutý a odsúdený na dvadsať rokov väzenia. Okrem toho mal za svoj čin zaplatiť obeti odškodné vo výške 1,5 milióna korún (cca 61 500 eur), lenže vo väzení nepracoval, tak nič nevyplatil.

Znásilnenie zanechalo na mladej žene okrem fyzických aj psychické rany. Pokúsila sa dokonca o samovraždu. "V roku 2019 sa veci vyhrotili do takej miery, že som v decembri skočila zo štvrtého poschodia. Nevedela som, čo iné mám robiť, komu sa zveriť, ako si pomôcť, aj keď som sa snažila a robila som pre to úplne všetko," vysvetľovala. Znovu len o vlások utiekla smrti. Skončila s natrhnutými vnútornými orgánmi, veľkým krvácaním do brucha, zlomenou chrbticou na dvoch miestach a rozdrvenou panvou.

V nemocnici strávila celý rok s vedomím, že už nikdy nebude chodiť. Jedného dňa sa rozhodla, že o tom napíše knihu, pretože chcela zdieľať svoj príbeh a pomôcť ostatným, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii. Chcela opäť žiť a plniť si svoje sny. Nela sa snažila vyhrať boj s démonmi a odraziť sa od úplného dna. Dokonca bola pre ňu zorganizovaná aj charitatívna zbierka, na ktorú verejnosť prispela sumou takmer tri milióny korún (123-tisíc eur).

Hoci sa po čase ako-tak pozviechala a začala pracovať ako fotografka, stále mala veľké bolesti. Minulý týždeň údajne podstúpila amputáciu nohy. Dva dni po operácii však podľahla otrave krvi.