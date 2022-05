Rusko porušilo dohodu: NATO môže zasiahnuť do bojov na východe Európy

Galéria fotiek (1) Pohľad na zničený Mariupoľ v dôsledku vojny na Ukrajine

Zdroj: SITA/AP Photo

VILNIUS - Rusko napadnutím Ukrajiny porušilo dohodu so Severoatlantickou alianciou podpísanú pred 25 rokmi, a NATO preto môže zasiahnuť do bojov vo východnej Európe. V nedeľu to v rozhovore s agentúrou AFP povedal námestník generálneho tajomníka aliancie Mircea Geoana. Západ Ukrajine, ktorú 24. februára napadlo Rusko, dodáva zbrane. Doteraz ale vylučoval priame zapojenie do bojov.