Ukrajinci tajne nahrali ruských dôstojníkov, ako ohovárajú Putina: Si posr*tý debil!

Telefonický rozhovor dvoch ruských dôstojníkov, ktorí sa zúčastňujú vojny na Ukrajine, odhalil prekvapivé veci. V tajne zaznamenanej sekvencii bez zábran ohovárajú Vladimira Putina. Ide údajne o Maxima Vlasova a Vitalija Kovtuna. O incidente, ktorý ukrajinská tajná služba zaznamenala 14. apríla, informuje ukrajinská pobočka vysielača Rádio Slobodná Európa - Rádio sloboda Ukrajina.

"Si pos..tý, Putin"

Kovtun spočiatku kritizoval stiahnutie Ruska z celej Ukrajiny, čo podľa neho zbytočne predĺžilo vojnu. "Na Kyjev mala letieť prekliata raketa. Prečo sa to, do čerta, nestalo?" pýta sa. "Nechápem, ty si pos..tý, Putin - debil!" pokračuje. Rovnakým spôsobom sa vyjadruje aj Vlasov. "Medzi našimi chlapcami sú strašné straty, do pekla. A viete, trochu viem o vojenskej histórii a porovnávam to s prekliatou sovietsko-fínskou vojnou v rokoch 1939 - 1940. Je to jedno a to isté, dočerta." V skutočnosti ale na sovietskej strane zomrelo viac ako 125 000 ľudí, podstatne viac ako doteraz na Ukrajine.

Dôstojníci urážajú aj ministra obrany Šojgua

Dôstojníci sa tiež pustili do ruského ministra obrany Sergeja Šoigua. Označujú ho za "neschopného, ​​prekliateho laika". Pre Kovtuna a Vlasova je príčina nedostatku vojakov pre ruské jednotky na Ukrajine zrejmá: nízke mzdy. Medzičasom však Putin "uvoľnil kohútik" a sľúbil mega výplatu. Dobrovoľní bojovníci by teraz mali dostávať 220 000 rubľov (asi 3200 eur) mesačne, jednorazovú platbu 250 000 rubľov (3650 eur) a jednorazovú sumu 8000 rubľov (asi 117 eur) za deň akcie.