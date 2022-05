Bývalý šéf britskej tajnej služby: Takto sa Rusi plánujú zbaviť Putina, majú už prichystanú náhradu

LONDÝN - Sir Richard Dearlove, ktorý pôsobil ako riaditeľ britskej tajnej služby MI6, naznačuje, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol byť umiestnený do sanatória. V takomto prípade by jeho zosadenie prebehlo bez prevratu. Okrem toho je názoru, že politický režim v najväčšej krajine sveta sa blíži ku svojmu koncu.

Bývalý šéf MI6 Sir Richard Dearlove sa domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin do konca tohto roka skončí úplne bez moci. Sir Dearlove vo svojom podcaste One Decision naznačil, že vysokí predstavitelia Kremľa hľadajú rôzne spôsoby, ako zosadiť Putina uprostred víriacich teórii o jeho zdraví, strachu z ekonomického kolapsu a vojenskej porážky na Ukrajine. "Zmena režimu v Rusku by sa dala dosiahnuť prevezením Putina do sanatória, z ktorého by už nevyšiel ako vodca," vysvetľuje Dearlove a dopĺňa, že by sa tak malo stať do konca roka 2023. Počas minulého týždňa prenikla z kruhov ruskej oligarchie informácia, že prezident Putin je vážne chorý a trpí na rakovinu krvi. Uvádzajú to britské inews.

Náhrada za Putina

"Nehovorím, že nevyjde zo sanatória, ale už nebude vodca Ruska. Je to spôsob, ako veci posunúť ďalej a bez prevratu. Dokonca majú zaňho prichystanú aj dočasnú náhradu a to v podobe Nikolaja Patruševa," ozrejmil. Patrušev je v súčasnosti tajomníkom Národnej bezpečnostnej rady Ruska. "Takýto scenár zrejme aj nastane, pretože ruské vedenie nedisponuje plánom nástupníctva," vysvetľuje bývalý šéf MI6.

Koniec ruského režimu, taký aký ho poznáme, sa podľa Dearlovea nezadržateľne blíži, avšak nezmizne úplne. "Ekonomika je na spadnutie, sankcie sa začnú prejavovať v priebehu nasledujúcich troch až šiestich mesiacov. Rusko čaká vysoká inflácia a po vojenskej stránke je vojna na Ukrajine úplné fiasko," predostrel.

Zdravotný stav

Tvrdenia o zlom zdravotnom stave ruského prezidenta siahajú ešte do roku 2015. Články v tom čase odkazovali na pravidelné obavy o zdravie. "Putin umer", čo znamená "Putin zomrel", sa dokonca objavilo na ruských sociálnych sieťach. Nedávno v apríli sa písalo, že Putin trpí rakovinou štítnej žľazy a 24 hodín denne ho sprevádza odborný lekár. Generálmajor Kyrylo Budanov, ukrajinský šéf vojenskej rozviedky, minulý týždeň tvrdil, že Putin má rakovinu a iné choroby a je vo "veľmi zlom psychickom a fyzickom stave".