Nechutné odhalenie o Putinovi: Má cestovať s vlastným záchodom, agent zbiera jeho exkrementy

Francúzsky časopis Paris Match prišiel so šokujúcim odhalením. Píše, že na všetkých Putinových cestách je s ním vždy agent tajnej služby, ktorého jedinou úlohou je zbierať exkrementy šéfa Kremľa. Osobný strážca potom letí s biologickým materiálom v špeciálnom kufri späť do Moskvy. To by malo zabrániť zahraničným mocnostiam, aby sa dostali k Putinovej DNA, alebo aby prostredníctvom analýz mohli vyvodiť závery o jeho zdravotnom stave. Podľa denníka sa tak deje od roku 2017.

Informáciu časopisu potvrdil zdroj zo Saudskej Arábie, ktorú Putin navštívil v roku 2019. Zdroje vrátane ruskej investigatívnej platformy Projekt vtedy hovorili o špeciálnom dôstojníkovi FSO - mužovi, ktorý zbieral výkaly.

so yesterday @ParisMatch reported that Vladimir Putin travels abroad with a special 💩 suitcase. according to the journalists, Putin's guards collect his stools in bags and deliver them to Moscow. but as far as I know this peculiar system is arranged somewhat differently /1 — Farida Rustamova (@faridaily_) June 10, 2022

Informácia sa nezdá byť úplne nepravdepodobná. Už v minulosti sa totiž objavili správy o tom, že Putin cestuje do zahraničia s vlastným záchodom. Okrem iných to uviedla aj herečka Julia Louis-Dreyfusová v roku 2020 v televíznej relácii The Late Show so Stephenom Colbertom. Zmätenému moderátorovi oznámila, že pracovníci jej múzea počas nakrúcania v Kunsthistorisches Museum vo Viedni povedali, že tam raz bol aj ruský prezident. Mimo múzea bola zriadená špeciálna súkromná kúpeľňa len pre neho, aby Putin nemusel chodiť na normálne toalety v múzeu.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Putin 5. júna 2018 naozaj navštívil Rakúsko a navštívil Kunsthistorisches Museum vo Viedni. Existuje video, ktoré zachytáva jeho bodyguardov na summite v Normandii v roku 2019 v Paríži. Putina vtedy na toaletu sprevádzalo šesť agentov. Jeden potom so sebou niesol podozrivý kufor, keď išiel von.