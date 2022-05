Je Vladimir Putin naozaj chorý? Ruský prezident nevie udržať nohy v pokoji

Špekulácie o zdraví Vladimira Putina len tak neprestanú. Teraz ruský prezident opäť priživuje klebety. Pretože na stretnutí s tadžickým prezidentom Emomaliom Rahmonom v Moskve sa šéf Kremľa zdal byť úplne neschopný udržať nohy v pokoji.

Nahrávka, ktorá už bola široko zdieľaná na Twitteri, ukazuje Vladimira Putina a Emomalia Rahmona počas rozhovoru. Obaja muži zaujali svoje miesta na stoličkách a sedia oproti sebe. No kým tadžický prezident Rahmon sedí takmer ako skamenený v kresle a pozorne počúva šéfa Kremľa, Vladimir Putin je neustále v pohybe.

⚡️Foreign media drew attention to Vladimir Putin's possible painful and uncharacteristic leg twitching during talks with the President of Tajikistan. pic.twitter.com/ITGp7XWbqh