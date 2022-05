Nová epidémia? Opičie kiahne zasiahli Európu: Infikovaní sú len muži, zrejme sa nakazili sexom

MADRID/LISABON/LONDÝN - Opičie kiahne boli zaznamenané v Portugalsku a Španielsku , čo by mohlo znamenať prvé celosvetové prepuknutie zriedkavého ochorenia. Španielsko monitoruje osem mužov, o ktorých sa domnieva, že sú infikovaní, pričom sa vykonávajú testy na potvrdenie vírusu. Podľa miestnych médií sú všetci muži gejovia, resp. bisexuáli a väčšina z nich bola diagnostikovaná na klinikách v Madride.

Päť mužov v Portugalsku malo tiež pozitívny test a najmenej 15 ďalších prípadov sa vyšetruje, informovali tamojší zdravotníci. Všetky tieto prípady sú muži, väčšinou mladí, no zatiaľ nie je jasné, ako vírus chytili, píše Daily Mail.

Doteraz boli prípady opičích kiahní obmedzené na cestujúcich a ich príbuzných, ktorí sa vracali zo západnej a strednej Afriky, kde je vírus endemický. Odborníci sa však teraz obávajú, že sa prvýkrát rozšírili vo väčšej miere po tom, čo za posledných štrnásť dní diagnostikovali sedem Britov. Zdá sa, že šesť z nich bolo infikovaných v Spojenom kráľovstve a väčšina z nich nie je prepojená, čo naznačuje, že viac prípadov zostáva neodhalených. Štyria z britských pacientov sú homosexuálni alebo bisexuálni muži. Podľa odborníkov spôsob prenosu naznačuje šírenie na sexuálnych sieťach.

Mikrobiológ z University of Reading Simon Clarke má podozrenie, že počty prípadov v Spojenom kráľovstve už dosahujú desiatky. Nemyslí si však, že sa opičie kiahne budú šíriť ako covid. "Bol by som prekvapený, keby sme sa niekedy dostali v Británii k viac ako sto prípadom." Po oznámení ôsmich podozrivých prípadov v Madride boli regióny v Španielsku uvedené do pohotovosti. Stále sa čaká na potvrdenie od Národného centra pre mikrobiológiu, experti z oblasti verejného zdravia ale už teraz radia, že si treba dávať veľký pozor.

Nepredpokladá sa významný prenos

Jeden z najlepších lekárov v oblasti verejného zdravia v krajine Fernando Simón povedal, že "nie je pravdepodobné, že opičie kiahne spôsobia významný prenos, ale nemožno to vylúčiť". Španielsky zdravotný výstražný systém vyzval komunity, aby informovali služby verejného zdravotníctva o pacientoch s príznakmi. Medzitým boli všetky podozrivé prípady v Portugalsku zistené v regióne Lisabon a údolia Tagus. Pacienti sú údajne stabilizovaní a všetci trpia ulceróznymi léziami, jedným z výpovedných znakov vírusu. Portugalské ministerstvo zdravotníctva vydalo varovanie, v ktorom vyzýva ľudí s léziami a vyrážkami, aby navštívili lekára.

Doteraz boli opičie kiahne zistené len v štyroch krajinách mimo Afriky - vo Veľkej Británii, USA, Izraeli a Singapure. Všetky prípady mali cestovateľské väzby späť do Nigérie a Ghany, kde môžu infekcie vyplynúť z priameho kontaktu s infikovanými zvieratami. Zdravotní experti, ktorí vyšetrujú nové prepuknutie opičích kiahní v Británii, sa domnievajú, že vírus sa po prvýkrát môže sexuálne prenášať medzi ľuďmi.

Infekcia sexuálnym kontaktom

Predpokladalo sa, že opičie kiahne sa môžu prenášať iba úzkym kontaktom s telesnými tekutinami, kvapôčkami dýchacích ciest a léziami. Ale odborník z Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva uviedol, že najnovšie prípady sa zrejme šírili sexuálnym kontaktom. Opičie kiahne sú zriedkavou vírusovou infekciou, s ktorou sa ľudia zvyčajne stretávajú v tropických oblastiach západnej a strednej Afriky. Zvyčajne sa šíria priamym kontaktom so zvieratami, ako sú veveričky, o ktorých je známe, že prechovávajú vírus. Môže sa však preniesť aj veľmi blízkym kontaktom s infikovanou osobou.

Choroba má zvyčajne mierny priebeh, väčšina pacientov sa zotaví v priebehu niekoľkých týždňov bez liečby. V niektorých prípadoch sa ale končí smrťou. Všetky prípady v Spojenom kráľovstve mali západoafrický kmeň vírusu, ktorý je mierny v porovnaní so stredoafrickým kmeňom. Na opičie kiahne v súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba. Keďže však tento vírus úzko súvisí s vírusom, ktorý spôsobuje pravé kiahne, očkovanie proti kiahňam môže ľudí ochrániť aj pred opičími kiahňami.

Aké sú príznaky?

Počiatočné príznaky opičích kiahní zahŕňajú horúčku, bolesť hlavy, svalov, chrbta, opuchnuté lymfatické uzliny, zimnicu a vyčerpanie. Ale jeho najneobvyklejším znakom je vyrážka, ktorá sa často začína na tvári a odtiaľ sa šíri do iných častí tela, zvyčajne na ruky a nohy. Vyrážka sa mení a prechádza rôznymi štádiami, kým sa nakoniec vytvorí chrasta, ktorá neskôr odpadne.