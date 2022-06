S prílivom turistov sa obnovil nebezpečný trend: Už má jednu obeť, toto nikdy neskúšajte!

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

PALMA DE MALLORCA - So zrušením obmedzení zavedených v predchádzajúcich dvoch rokoch v dôsledku pandémie COVID-19 sa cestovný ruch na španielskych Baleárskych ostrovoch výrazne obnovil. Zvýšil sa počet turistov, ale aj tých, ktorí vo väčšej miere konzumujú alkohol. To si podľa El País vyžiadalo niekoľko vážnych zranení a jedno úmrtie len tento mesiac na Baleárskych ostrovoch, zatiaľ čo ďalší turista tam zomrel pred dvoma týždňami po skoku z útesu do vody.