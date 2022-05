KORONAVÍRUS Respirátory počas letov do Talianska budú naďalej povinné

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

RÍM - Pasažieri budú musieť mať počas letov do Talianska a odtiaľ nasadený respirátor, a to bez ohľadu na krajinu registrácie lietadla. V utorok to oznámil taliansky Úrad civilného letectva (ENAC). Informuje o tom ANSA.