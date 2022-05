Do Rakúska už možno cestovať bez obmedzení v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

BRATISLAVA - Cestujúci do Rakúska sa po novom pri vstupe do krajiny nemusia preukazovať negatívnym testom či potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Ruší sa aj povinnosť karantény. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.

"Najnovšia novela spolkovej vyhlášky síce i naďalej ponecháva v platnosti pravidlo 3G (OTP), ale predbežne do 30. septembra 2022 (alebo do výraznejšieho opätovného zhoršenia pandemickej situácie) ruší kontroly na hraničných priechodoch a do zoznamu rizikových krajín nie je zaradená žiadna krajina," doplnil rezort.