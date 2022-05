KORONAVÍRUS WHO sa obáva vzniku nových variantov v KĽDR

ŽENEVA - Šírenie ochorenia COVID-19 medzi nezaočkovanými ľuďmi v krajinách, ako je napríklad Severná Kórea, vytvára vyššie riziko vzniku nových variantov koronavírusu. V utorok na to upozornil riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan, informuje agentúra Reuters.

"Iste je znepokojujúce, ak krajiny... nepoužívajú nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii," povedal Ryan pri hodnotení situácie v KĽDR. "WHO opakovane uviedla, že tam, kde nie je monitorovaný prenos (ochorenia), existuje vždy vyššie riziko objavenia sa nových variantov," dodal riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie.

WHO je pripravená pomôcť

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že je "hlboko znepokojený" šírením sa vírusu v nezaočkovanej populácii. Svetová zdravotnícka organizácia pripomenula, že Severná Kórea ju zatiaľ o prepuknutí epidémie neinformovala, čo predstavuje zjavné porušenie jej právnych záväzkov. Podľa Ryana je WHO pripravená Severnej Kórei pomôcť, no nemá právomoci zasahovať v suverénnej krajine.