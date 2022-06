Veľký úlovok talianskych policajtov: V Terste počas razie zhabali 4,3 tony kokaínu

Ako uviedla v utorok talianska polícia, zaistená bola aj finančná hotovosť vo výške takmer dvoch miliónov eur. Ak by díleri zhabané množstvo kokaínu predali na talianskom trhu, vynieslo by im to najmenej 240 miliárd eur.

Polícia v priebehu akcie skonfiškovala aj viacero vozidiel vrátane nákladného automobilu a terénneho auta v hodnote vyše 100.000 eur. Raziu zameranú na dílerov drog z Kolumbie, na ktorej sa podieľali policajti z Talianska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Holandska a Kolumbie, koordinoval prokurátor v Terste Antonio De Nicolo.

Vyšetrovanie trvalo vyše roka

Vyšetrovanie trvalo viac ako rok a prebiehalo v spolupráci s kolumbijskou justíciou a políciou, ako aj s vyšetrovacou agentúrou ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA. Policajní vyšetrovatelia monitorovali dodávky drog z Kolumbie od mája 2021 do mája 2022, pričom bolo identifikovaných množstvo dílerov.