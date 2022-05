Malijská junta tvrdí, že v krajine zmarila ďalší pokus o prevrat

Z vyhlásenia, ktoré v pondelok odvysielala štátna televízia, vyplynulo, že "malá skupina protivládnych malijských dôstojníkov a poddôstojníkov sa o prevrat pokúsila v noci z 11. na 12. mája 2022". Týchto vojakov údajne podporoval nemenovaný západný štát. Ich pokus o prevrat bol zmarený "vďaka ostražitosti a profesionalite obranných a bezpečnostných síl."

Posilnili kontroly v okolí hlavného mesta

Vyhlásenie informuje o viacerých zadržaných, ktorí budú vydaní justícii. Totožnosť a miesto ich pobytu neboli zverejnené. Junta dodala, že v okolí hlavného mesta Bamako a na hraniciach Mali boli posilnené kontroly. Od augusta 2020, keď armáda zosadila zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, zažil africký štát Mali dva vojenské prevraty.

Okrem toho tento západoafrický štát od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Tieto boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Malijská vláda sa v boji proti džihádistom rozišla so svojím tradičným partnerom - Francúzskom - a nadviazala užšie vzťahy s Ruskom. Vojenská junta sa zaviazala vrátiť moc do rúk civilistov do februára roku 2022. Tento časový plán však nedodržala a lehotu na odovzdanie moci si predĺžila, za čo si vyslúžila sankcie od regionálnych partnerov.