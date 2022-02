Neúspešný pokus o prevrat v Guinea-Bissau: Hlásia mŕtvych a ranených

"Útočníci mohli hovoriť so mnou pred týmito krvavými udalosťami, ktoré spôsobili vážne zranenia mnohým a ďalších pripravili o život," uviedol prezident bez toho, aby jasne naznačil, kto stál za vzburou. Embaló však dodal, že prekazený puč súvisel predovšetkým s jeho rozhodnutiami "bojovať proti obchodovaniu s drogami a proti korupcii". "Som v poriadku, vďaka Bohu," napísal Embaló na Twitteri a doplnil: "Vláda má situáciu pod kontrolou."

A reported coup in the West African state of Guinea-Bissau has left many members of the security forces dead, its president says.



Umaro Cissoko Embaló said the situation was under control, calling it a "failed attack against democracy".https://t.co/abWgjGdZvT pic.twitter.com/HL5PaItLcn