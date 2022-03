MIMORIADNE V Bielorusku vraj hrozí proruský puč: Lukašenko údajne zradil Putina! Vypršalo ultimátum útoku

MINSK/MOSKVA - Situácia na Ukrajine je mimoriadne vážna dianie "špeciálnej vojenskej operácie" vplýva aj na situáciu v ostatných štátoch. Bielorusko nie je výnimkou. Nie je žiadnym tajomstvom, že tamojší prezident Alexander Lukašenko má priamu väzbu na Vladimira Putina, no zdá sa, že táto dnes mimoriadne otriasla. Dôvod má byť prostý - Lukašenko dlho vajatal s poslaním vojakov do Ľvova na západe Ukrajiny, čo sa Kremľu výsostne nepáči a uvažuje sa dokonca o vojenskom zvrhnutí Lukašenka z pozície prezidenta!

Tvrdí to ukrajinská nezávislá spravodajská agentúra Unian. Lukašenko podľa ich správ sľúbil poslať svojich vojakov na Ukrajinu do 21. marca, no pri pohľade na kalendár je evidentné, že toto sa minimálne časovo nepodarilo naplniť a Kremeľ zúri.

Za "odmenu" ho chcú zvrhnúť

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin chce teraz podľa správ spomínaného portálu Lukašenka pripraviť o moc stoj čo stoj. Chcú to dokonca zabezpečiť aj tvrdou silou vojenského násilia. Je tu však jeden háčik, a síce, že bieloruský líder o týchto plánoch Kremľa vie. To môže značne skomplikovať politickú situáciu v krajine.

Lukašenko pochopiteľne o týchto plánoch vie, keďže sa s týmto sľubom (21. marca presunúť vojská Bieloruska na západ Ukrajiny) dohodol s Putinom už skôr. O týchto skutočnostiach informoval poradca ministra vnútra Ukrajiny Anton Geraščenko.

Vpád na západ má zmysel, chcú odrezať dodávky nových zbraní zo Západu

"Úlohou, ktorú si Lukašenko stanovil, je masívny útok na Ľvov cez Volyň s cieľom odrezať všetky cesty vedúce do EÚ, po ktorých sa na Ukrajinu dodávajú zbrane z USA, Británie a krajín EÚ," napísal Geraščenko.

Na prevrat chcú dosadiť KGB aj silové zložky Bieloruska

Príchod jednotiek aj z Bieloruska sa podľa neho stalo pre ruského prezidenta veľmi dôležitým. A to hlavne po tom, čo Kongres USA schválil balík pomoci Ukrajine vo výške 13,6 miliardy dolárov. Poradca Geraščenko poznamenal, že Putinovo okolie rozvíja variant násilného odstránenia Lukašenka od moci. Toto sa môže uskutočniť násilným prevratom, ktorý chcú zorganizovať špeciálne služby Ruskej federácie spolu so svojimi agentmi v KGB a ozbrojených silách Bieloruska.

"Je v záujme Ukrajiny, aby k takémuto prevratu nedošlo a Lukašenko pokračoval v "naťahovaní gumy" a nenapadol Ukrajinu. Lukašenko už o plánoch vie a môže začať "čistiť" svoj kabinet od Putinových agentov," zhrnul Geraščenko. Už skôr bolo hlásené, že hrozba ofenzívy z Bieloruskej republiky smerom na Volyň je vysoká. Ukrajinské ozbrojené sily však oznámili, že sú na prípadný útok pripravené a prípadne sa budú aj brániť.