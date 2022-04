Ruský prezident v pasci: Putin má príliš málo vojakov na to, aby dobyl Ukrajinu! Koniec je v nedohľadne

MOSKVA - Aj keby sa Rusku podarilo dobyť východnú Ukrajinu, vojna by sa ani zďaleka neskončila. Oblasti by Rusi museli najprv udržať. Z dlhodobého hľadiska to môže predstavovať pre Moskvu problém. Ukrajina sa už týždne bráni ruskej invázii a koniec je v nedohľadne.

Napriek tomu došlo v posledných dňoch na ruskej strane k niektorým strategickým zmenám. Putin nariadil stiahnutie svojich jednotiek z oblasti hlavného mesta Kyjeva a presunul ich na východnú Ukrajinu, aby tam zintenzívnil boje.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Sťahovanie vojsk je vnímané kriticky

Či tento krok môže niečo zmeniť na súčasnej situácii v Rusku, sa posudzuje rozlične. Skeptický je napríklad Institute for the Study of War, pretože budovanie nových, bojových jednotiek môže podľa neho trvať niekoľko týždňov, ako uvádza magazín Focus. To by bol drahocenný čas, ktorý by Rusi stratili, aby znovu získali prevahu vo vojne. Aby sa tomu vyhli, mohli by rozdeliť okupáciu Ukrajiny na niekoľko častí. To by znamenalo plné zameranie Ruska na východ. Na tento účel by mohli byť povolané aj jednotky, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v Podnestersku.

Týchto približne 1500 vojakov sa nachádza neďaleko ukrajinského mesta Odesa na juhu Ukrajiny a mohlo by tak pomôcť obkľúčiť ukrajinských vojakov. Zvyšné ruské jednotky by potom postupovali na východ Ukrajiny zo severu a juhu. Ak by sa takáto akvizícia podarila, bolo by to pre Putina veľké propagandistické víťazstvo.

Do 9. mája Putin nutne potrebuje propagandistické víťazstvo

Šéf Kremľa by údajne najradšej 9. mája, čiže v deň spomienky na víťazstvo v druhej svetovej vojne, ohlásil počiatočný úspech v podobe "oslobodenia" rusky hovoriaceho obyvateľstva na východe Ukrajiny a "denacifikácie" týchto oblastí. Rusko ale podľa vojenských analytikov nedokáže poraziť Ukrajinu raz a navždy poraziť v rozhodujúcej bitke. Ak by sa Rusom podarilo dobyť východnú Ukrajinu, museli by čeliť značnému odporu. V partizánskej vojne by totiž ukrajinskí vojaci ešte stále mohli spôsobiť Rusom značné škody, aby ich prinútili stiahnuť sa.

Územia by sa museli najprv udržať a politicky usporiadať

Ukazuje to dilemu, v ktorej uviazla ruská armáda. Nestačí len zabrať územie. Aby sa predišlo povstaniu, tieto územia musia byť udržané a politicky regulované. To bude pre Rusov herkulovská úloha. Len na zabezpečenie východných oblastí by podľa odhadov musela ruská armáda nasadiť 250-tisíc vojakov. Pre udržanie celej Ukrajiny je to číslo niekoľkonásobné. Rusi by potom museli nasadiť 700-tisíc mužov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky

Problém je, že Rusko nemá toľko vojakov. Rusko má celkovo okolo 850-tisíc aktívnych vojakov. Zdá sa, že už teraz sú pod veľkým tlakom. Je teda otázne, či by dokázali ovládnuť tak veľkú krajinu, akou je Ukrajina. A bez sympatií ukrajinského obyvateľstva sa táto úloha len ťažko dá zvládnuť.

Čo chce Rusko vlastne dosiahnuť?

Vynára sa otázka: Čo ešte chce Rusko v tejto vojne dosiahnuť? Pôvodným Putinovým plánom podľa pozorovateľov bolo destabilizovať Európu a rozdeliť Západ. To mu ale nevychádza, pretože sám zo seba spravil vyvrheľa a Západ je momentálne jednotnejší ako už dávno nie. Takže Putinovi pôjde o to, aby vykreslil situáciu vo vojne na Ukrajine svojmu ľudu ako víťazstvo.