Nepredstaviteľný príbeh: Rodina utekala z Ukrajiny, zabudli pritom na jedno z detí, neuveriteľný zvrat!

KYJEV/KOŠICE - Situácia, ktorú si mnohí z nás vedia len ťažko predstaviť. Už niekoľko týždňov vojna zmieta našich východných susedov a tamojší obyvatelia vo veľkom utekajú pred obrovskou hrozbou smrti. Niekoľko stovák tisíc ľudí už prišlo aj k nám a kroky na západ sú často komplikované, no tento príbeh začal mimoriadne nepríjemne a pre rodičov aj strašidelne. Pri veľkom presune totiž zabudli na vlastného potomka.

Hrôza, ktorú nechce nikdy zažiť žiaden rodič, no predsa sa im prihodila, a to vo veľmi škaredých časoch. V časoch, kedy vojna devastuje vlastne všetko, čo za ten čas vybudovali a stvorili, sa museli uchýliť k úteku z rodnej vlasti. Popri tom vzniká aj značný chaos, ktorý sa zrejme podpísal aj na tomto príbehu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR – František Iván

Nočná mora každého rodiča

Ten verejnosti prezradila na sociálnej sieti polícia. Hlavnými hrdinami v tomto prípade určite sú policajti, no aj dobrovoľníci, ktorí už od začiatku konfliktu vo veľkom pracujú na tom, aby utečencom čo najrýchlejšie pomohli v bezproblémovom presune do bezpečia.

"Rodičia utiekli so svojimi piatimi deťmi z Ukrajiny. Ich ďalšie kroky smerovali z Košíc do Prahy vlakom," začala prípad popisovať polícia. Každý, kto v týchto dňoch cestoval našou republikou vlakom, dobre vie, ako husto to na košickej vlakovej stanici môže vyzerať, a tak nie je divu, že sa prihodilo niečo katastrofálne.

Galéria fotiek (3) Aj takto to vyzeralo v Košiciach na začiatku marca tohto roka.

Zdroj: TASR - František Iván

Hrozivé zistenie prišlo až po nastúpení do vlaku

"Až vo vozni si rodičia všimli, že sa im v chaose stratilo jedno dieťa. Medzitým sa už dostalo do opatere dobrovoľníkov na hlavnej stanici v Košiciach," popisuje dramatickú situáciu polícia. Všetko sa však, našťastie, dobre skončilo. "O všetkom boli informovaní policajti, ktorí sa spojili s rodičmi. Tí sa vrátili späť a rodina je zas tak znovu pokope," predostrela šťastný koniec príbehu polícia verejnosti.