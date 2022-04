Do vojny na Ukrajine zakročila aj príroda: Včelí roj mal zabiť troch ruských vojakov!

Podľa ukrajinskej spravodajskej stránky Cherson News, ktorú cituje britský Daily Star, sa do boja pri obrane pred ruskou inváziou zapojil roj "čiernožltých malých šeliem". Malý, ale o to nebezpečnejší roj opustil svoj úľ pri dedine Chelburda a vletel do tábora ruských vojakov. Dôvod útoku bol nedostatok jedla. Jednotka minula všetky zásoby a prieskumníci sa snažili nájsť niečo v lese. Zatiaľ nie je jasné, o aký druh včiel išlo, no v Európe sa tie najnebezpečnejšie druhy podľa odborníkov nevyskytujú.

Zničený a zbombardovaný Irpin neďaleko Kyjeva: Na uliciach ležia mŕtvi civilisti, ktorí sa stali obeťami ruského ostreľovania (archívne video)

Útok včiel je už druhý prípad, kedy sa príroda postavila do cesty ruským vojakom na Ukrajine. Tých "napadli" už aj divé husi. Ruské lietadlo s vojenskou technikou zasiahlo kŕdeľ týchto operencov a následne sa zrútilo z oblohy priamo do močiara.

Takzvané zabijacke včely, ktoré sú v našich končinách známe ako afrikanizované včely medonosné, sa vyroja v okamihu a útočia spoločne s cieľom vstreknúť jed do svojej obete hneď na niekoľkých miestach. Tento hmyz je naozaj skúsený zabijak. Pri útoku sa zameriava na hlavu, jedom napĺňa svojej obeti ústa, nosné dierky a uši, ktoré následne opuchnú. Rovnako tak útočí aj na oči.

Aby mal človek šancu uniknúť náporu žihadla, musel by utiecť niekoľko stoviek metrov do bezpečia. V októbri 2014 bolo údajne 800 000 včiel zapojených do zabitia 32-ročného muža v Arizone, ktorý utrpel smrteľnú zástavu srdca.