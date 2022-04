Šimečka a Bittó Cigániková ocenili vyhostenie ruských diplomatov

BRATISLAVA - Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) víta vyhostenie 35 ruských diplomatov. Predseda zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD) súhlasí s potrestaním prípadných vinníkov, no odmieta princíp kolektívnej viny. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. So šéfkou zdravotníckeho výboru NR SR Janou Bittó Cigánikovou (SaS) sa zhodli, že Rusko je agresor a porušilo medzinárodné právo v súvislosti s vojnou na Ukrajine.