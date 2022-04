Mladých Rusov verbujú na vojnu: Kremeľ odmieta úvahy, že by ich posielali na Ukrajinu, tí odmietajú otvoriť poštárovi!

archívne video

O tom, ako mladíci z Ruskej federácie odmietajú otvárať dvere poštárom písal portál Brainee. V Rusku sa pritom práve v tomto jarnom období začínajú akési "odvody", kde by sa mali ozbrojené sily posilniť až o 134 500 nových vojakov. Títo chlapci v pomerne mladom veku sa podľa doterajších informácií vyhýbali základnej vojenskej službe. Postačil im na to jednoduchý úkon, a to neotvoriť dvere poštárovi, ktorý takýto rozkaz doniesol. Nový zákon z dielne Kremľa ich však zrejme nepríjemne prekvapí a Vladimir Vladimirovič myslel aj na toto.

Putin očividne potrebuje ďalšie sily a neváha siahnuť aj po tých najmladších, tvrdí, že na Ukrajinu nepôjdu

Karty však teraz poriadne zamiešal sám Putin. Ten totiž podpísal výnos o jarných odvodoch do armády. ktorá túto "kľučku" obchádza. Zákon okrem iného podľa agentúry TASS hovorí o tom, že od 1. apríla do 15. júla by malo byť povolaných až 134 500 občanov Ruskej federácie vo veku od 18 do 27. V prípade základnej vojenskej služby v Rusku ide o 12 mesiacov tejto aktivity. Nie je to žiadna novinka a ide tak o bežný každoročný nábor do „povinnej vojenskej služby,“ ktorý sa koná dvakrát do roka - na jar a na jeseň.

Galéria fotiek (2)

Zavreté dvere pred poštárom im už nepomôžu

Portál cituje zdroj, ktorý pochádza priamo z Moskvy. "Ľudia majú strach a nechcú nastúpiť. To číslo je zbytočné, pretože nastúpiť musí každý. Putin zrejme chce dať najavo, že chce, aby bolo číslo dosiahnuté," tvrdí anonymný mladík. "Povolanie musí byť do vlastných rúk, no ľudia neotvárali dvere,“ povedal anonymný zdroj. Putin však chce dosiahnuť svoje a teraz vraj "vyvíja nátlak na pracovníkov komisariátov, že ak čísla nebudú naplnené, prepustia ich,".

Zakročili, pre istotu, aj poslanci

Rusko voči "neotváraniu dverí" poštárovi zavádza nové pravidlá aj cez poslancov. Tí totiž ešte začiatkom marca navrhli nový zákon, podľa ktorého sa bude povolanie považovať za doporučené dňom doručenia. Žiadne fyzické stretnutie a prebratie zásielky už teda nebude hrať žiadnu rolu.

Takýto branec sa tak bude povinný dostaviť na vojenskú základňu sám. Podľa jedného zo zdrojov má zákon začať platiť dnešným dňom, teda od 1. apríla, ak ho prezident podpíše. Iný zdroj však tvrdí, že zákon by mal začať platiť až na jeseň. Prezident pritom tvrdí, že mladých brancov na Ukrajinu posielať nemieni, no zverejnené snímky a videá z frontov či zábery ruských zajatcov hovoria niečo úplne iné.