Finančný analytik nemá dobré správy: Toto sú príčiny, prečo si siahneme ešte hlbšie do vrecka, vojna spôsobila chaos!

"Rusko-ukrajinský konflikt vyhnal ceny vyššie a spôsobil, že cena ropy vyskočila najvyššie za takmer 14 rokov, zatiaľ čo veľkoobchodné ceny plynu sa viac ako zdvojnásobili," myslí si Krištoff.

Rusko je zďaleka najväčším dodávateľom plynu

"V roku 2020 Európa vrátane Turecka doviezla približne 185 miliárd kubických metrov ruského plynu. To sa rovná približne 36 % celkového dopytu po plyne v Európe vo výške 512 kubických metrov. V roku 2021 Európa podľa odhadov doviezla rovnaké množstvo ako v roku 2020, čo predstavovalo približne 34 % z dopytovaného objemu (540 miliárd kubických metrov). Medzitým Európska únia doviezla v roku 2021 155 miliárd kubických metrov ruského plynu, čo predstavovalo 45 % dovozu a približne 40 % spotreby ruského plynu. Rusko je zďaleka teda najväčším dodávateľom v Európe," pripomína finančná analýza.

V prípade zavretia kohútikov by sme museli hľadať široké alternatívy

Vývoz ruského plynovodného plynu do Európy zodpovedá približne tretine celosvetového obchodu s LNG od roku 2021. "Ak by Európa mala nahradiť všetok ruský plynovodný plyn LNG, potrebovala by doviezť asi 275 miliárd kubických metrov (na základe bilancie Európy v roku 2021), čo predstavuje viac ako 53 % celosvetového obchodu s LNG. Európa by tiež musela nájsť alternatívne zdroje LNG, ktoré by nahradili ruský LNG," ukazuje na alternatívu analytik.

Od ruskej ropy sme závislí najviac

Európa je závislá od ruskej ropy viac ako štvrtinou z celkového objemu. "Zatiaľ čo niektoré európske krajiny ako Slovensko sú závislé od Ruska z viac ako 90 % svojej ropy, závislosť kontinentu ako celku, hoci je významná, nie je neprekonateľná, ukazujú analýzy," píše Krištoff.

Američania s cenou zrejme nepohnú

Už skôr prišla aj správa, že vláda prezidenta Spojených štátov Joe Bidena uvoľní milióny barelov ropy z americkej strategickej ropnej rezervy, ktorá má kapacitu 727 miliónov barelov. "Odborníci však tvrdia, že je nepravdepodobné, že by takýto krok výrazne ovplyvnil cenu ropy," odkazuje analytik.

"Je ťažké predpovedať, akým smerom sa situácia a trhy budú vyvíjať. Mali by sme byť pripravení čeliť vyšším cenám energií, ktoré sú aktuálne poháňané vojnovým konfliktom. Vyššie ceny sa budú automaticky prenášať na spotrebiteľov, ktorí si priplatia, či už na pumpách alebo vyššie ceny im budú vyúčtované za plyn a elektrinu. Vyššie ceny energií prispejú k zvýšeným nákladom prakticky všetkých tovarov a služieb, čo bude tlačiť mieru inflácie ešte vyššie," naznačil negatívnu prognózu analytik.

"Vojna na Ukrajine predstavuje výzvu pre globálnu ekonomiku, ktorá poškodzuje ekonomický rast. Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Ruská invázia na Ukrajinu ovplyvní celú globálnu ekonomiku spomalením rastu a zvýšením inflácie, a z dlhodobého hľadiska by mohla zásadne zmeniť svetový ekonomický poriadok. Vojna narúša podnikateľskú dôveru a vyvoláva neistotu medzi investormi. To vplýva na ceny aktív, sprísňuje finančné podmienky a mohlo by to vyvolať odliv kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov," doplnil.

Dôležítí dodávatelia na východe

Ukrajinská a ruská ekonomika sú kľúčovými dodávateľmi komodít vrátane titánu, paládia, pšenice a kukurice. Prerušenie dodávateľského reťazca týchto komodít by podľa analytika udržalo ceny vysoko. "Silné medzinárodné ekonomické sankcie na obchod s Ruskom, ktoré sú prísnejšie ako sankcie uvalené v roku 2014, sú ďalším kanálom, ktorým bude brzdená globálna ekonomika," dodáva.

Súčasný konflikt vážne narušil vzťahy medzi Ruskom a zvyškom sveta, a zvýšil riziko širšieho európskeho konfliktu. "Napätie medzi Ruskom a susednými členskými krajinami NATO pravdepodobne vzrastie, čo zahrnie do celej situácie Spojené štáty, kvôli bezpečnostným záväzkom aliancie. Okrem toho bude mať konflikt na Ukrajine širšie dôsledky pre budúcu spoluprácu medzi dotknutými krajinami," uzavrel.